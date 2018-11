Rainbow Six Siege | annunciati i primi dettagli della stagione 4 | Operation Wind Bastion

Grosse polemiche per la censura in Rainbow Six Siege - arriva la mappa Marocco : Di recente Ubisoft ha lanciato un nuovo teaser sui propri canali social per presentare la Season 4 dell’Anno 3 di Rainbow Six Siege annunciando così che sarà ambientata in Marocco. Su Twitter infatti è apparso un cinguettio scritto in Arabo che tradotto dice “benvenuti in Marocco”. Sempre su Twitter Ubisof ha postato una gif con una stanza un po' ventilata e dove entra un raggio di sole da una fessura lasciata aperta in un ingresso. Per il ...

Rainbow Six Siege pronto a sbarcare in Cina - pronte censure da Ubisoft? : Siamo ormai alla vigilia del terzo compleanno di Rainbow Six Siege, ma lo sparatutto tattico curato dai ragazzi di Ubisoft non ha di certo smesso di mettersi alla prova. Nonostante i grandissimi numeri fatti registrare e i risultati conseguiti, il titolo del publisher transalpino si appresta, nell'immediato futuro, a tentare la scalata anche nel difficile mercato asiatico, in particolar modo su territorio cinese. Una landa dalle possibilità ...

Disponibile Manicomio in Rainbow Six Siege : come funziona e date per l’evento di Halloween : Rainbow Six Siege ha rilasciato un evento a tempo per celebrare Halloween. Ubisoft infatti ha lanciato l’evento Manicomio e sarà Disponibile fino al prossimo al 31 ottobre. In cosa consiste il nuovo evento realizzato dagli sviluppatori per celebrare Halloween? In pratica i giocatori saranno invitati a scegliere fra cinque attaccanti che sono Ash, Thermite, Buck, Hibana e Finka o cinque difensori che sono Mira, Vigil, Valkyrie, Jager e Pulse. ...

Rainbow Six Siege : disponibile il terrificante evento di Halloween Manicomio : È con un comunicato stampa che Ubisoft ha voluto presentare oggi il nuovo evento a tema Halloween di Rainbow Six Siege, Manicomio, che sarà disponibile nello sparatutto tattico del publisher francese da oggi 25 ottobre fino al 31 ottobre.In Manicomio, i giocatori dovranno scegliere fra cinque attaccanti (Ash, Thermite, Buck, Hibana e Finka) o cinque difensori (Mira, Vigil, Valkyrie, Jager e Pulse), tutti disponibili con skin di Halloween, ...

Nuovo aggiornamento Rainbow Six Siege cambierà gli Operatori : focus su Clash - Maestro - Lion e Glaz : Ubisoft ha annunciato un Nuovo aggiornamento di metà stagione per Rainbow Six Siege, riferito ovviamente a Operazione Grim Sky. Andrà ad applicare alcuni nerf e buff per specifici Operatori, sostanzialmente li cambierà. Gli aggiornamenti più importanti arriveranno per Clash e Maestro e sono stati attentamente studiati dopo alcune analisi specifiche sulle scelte, consigli e vittorie dei giocatori, come si legge sul blog ufficiale. Si noterà ...

Ubisoft e Vodafone lanciano la nuova stagione di tornei di Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia l'inizio della nuova stagione dei tornei nazionali di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che sarà protagonista di ESL Vodafone Championship, il prestigioso torneo esport italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Vodafone. La stagione invernale del torneo prevede la partecipazione dei dieci migliori team italiani, che si sfideranno per accedere alla finale del 16 dicembre presso il Vodafone Theatre di Milano e ...

Nuova patch Rainbow Six Siege corregge gravi bug e glitch - ma avrà una mancanza : Rainbow Six Siege riceverà durante il corso di questa settimana una Nuova patch no, niente cambiamenti al teamkilling(), la A3S3.1.2, che avrà uno scopo ben preciso: correggere gravi bug e glitch che affliggono lo sparatutto tattico. Si tratta di problemi legati all'arrivo di Operazione Grim Sky dello scorso mese. Ad esempio sarà corretto il bug che rende invisibili i giocatori sulla mappa Oregon. Nella patch ci sarà comunque una mancanza ...

Alcuni sviluppatori di Rainbow Six : Siege entrano a far parte di Guerrilla Games per un gioco non ancora annunciato : Stando a quanto riportato da Eurogamer.net, Guerrilla Games sta reclutando talenti dal team di Rainbow Six: Siege.Un membro di ResetEra (via PushSquare) ha notato che lo sviluppatore di Horizon: Zero Dawn ha recentemente assunto un paio di sviluppatori dell'apprezzato sparatutto, tra cui il director Simon Larouche, che si è unito a Guerrilla nove mesi fa per un gioco descritto solo come "Secret Game is Secret!".Questo, in realtà, è il secondo ...

Improvvisi i problemi Rainbow Six Siege al 5 ottobre - perché non si può giocare? : Rainbow Six Siege è inaccessibile per alcuni utenti, in realtà non pochi, che oggi 5 ottobre non riescono proprio ad entrare per giocare. Una fiammata di segnalazioni si possono vedere su Down Detector, crescono di minuto in minuto. Diversi giocatori stanno lamentando di avere "a posto" la connessione ma non riescono ad accedere. Alcuni hanno già provato decine di volte, cosa sta succedendo?. Abbiamo controllato sui canali ufficiali: sul ...

I giocatori di Rainbow Six Siege supplicano Ubisoft per cambiare le regole del teamkilling : L'implementazione del nuovo sistema di ban che mira a combattere il teamkilling in Rainbow Six Siege, la brutta pratica che vede l'uccisione del compagno di squadra, è diventato molto severo dall'ultimo aggiornamento del 18 settembre. Prevede penalità più severe per chi uccide due volte i compagni nello stesso match, che banna il giocatore dal matchmaking per 30 minuti, un ora, due ore, 24 ore e persino una settimana. I veterani di Rainbow ...

Milan Games Week : alla ESL Arena in scena Starcraft II - Rainbow Six Siege e GranTurismo Sport : La Milan Games Week 2018 si prepara ad offrire 3 giorni intensi per gli appassionati di eSport con un calendario ancora più fitto rispetto allo scorso anno: all’interno del Radio 105 MGW ESportSHOW farà il suo debutto la ESL Arena, un’area allestita da Progaming Italia in collaborazione con Vodafone dedicata ai videogiochi competitivi dominata da un palco da 30 metri, che si affiancherà alla PG Arena di PG ESports al suo ritorno dopo ...

Nuova patch per Rainbow Six Siege al 27 settembre : cosa cambia e miglioramenti : Ubisoft ha annunciato che il PTS, il server di test per la versione PC di Rainbow Six Siege, è di nuovo live, insieme ad un ennesimo aggiornamento che cambia diversi aspetti del gioco. I giocatori possono entrare e provare queste novità per fornire feedback e giudizi direttamente alla casa francese riguardo i vari cambiamenti al gameplay e bug fix applicati a Rainbow Six Siege. Ma quali sono questi cambiamenti? Uno dei più importanti è ...

Prezzo Operatori Anno 1 di Rainbow Six Siege scontato per 5 mesi - ecco quanto : Grandi novità in arrivo per i possessori della Starter Edition di Rainbow Six Siege. Ubisoft infatti ha riservato loro una promozione veramente speciale. A partire da oggi, martedì 25 settembre, si potrà ottenere più facilmente i personaggi dell’Anno 1 grazie ad una specifica promozione. Di cosa si tratta? In pratica i giocatori potrAnno accedere a questa offerta speciale per un periodo di tempo limitato. Tutti gli Operatori dell’Anno 1 di ...

Rainbow Six : Siege Grim Sky - recensione : Era il lontano 2015, quando Rainbow Six Siege si presentò ai giocatori con una beta che includeva una sola ambientazione, quella ispirata alla celebre Base di Hereford, il quartier generale della squadra Rainbow nel romanzo pubblicato da Tom Clancy nel 1998. Ubisoft stava strizzando vigorosamente l'occhio a quei fan veterani del franchise, che dopo anni di videogiochi single player si accingevano a provare un capitolo della serie interamente ...