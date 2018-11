Rai | consigliera Borioni fa ricorso al Tar | “Foa non poteva essere indicato dal Cda dopo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 novembre 2018) LaRai Rita, eletta in quota Pd, ha fattoal Tar contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Alla base del suo, apprende l’Adkoronos, ci sarebbe il fatto che il giornalista,la bocciatura della Vigilanza, nonnuovamentedal Consiglio di amministrazione per l’incarico di presidente. Foa è stato eletto lo scorso 26 settembre con 27 voti favorevoli in commissione, il minimo previsto per il via libera. Alla votazione il Partito Democratico non aveva partecipato per protesta, proprio perché il governo lo aveva nuovamentela bocciatura dell’1 agosto scorso. In quell’occasione, oltre al Pd, avevano disertato il voto anche LeU e Forza Italia. Il cambio di orientamento del partito di Silvio Berlusconi aveva permesso la sua elezione. Lo stallo si era sbloccatoun vertice ad Arcore, il ...