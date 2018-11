Rai | Borioni ricorre al Tar contro la nomina di Marcello Foa alla presidenza

Rai - consigliera Borioni fa ricorso al Tar : “Foa non poteva essere indicato dal Cda dopo la prima bocciatura in Vigilanza” : La consigliera Rai Rita Borioni, eletta in quota Pd, ha fatto ricorso al Tar contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Alla base del suo ricorso, apprende l’Adkoronos, ci sarebbe il fatto che il giornalista, dopo la bocciatura della Vigilanza, non poteva nuovamente essere indicato dal Consiglio di amministrazione per l’incarico di presidente. Foa è stato eletto lo scorso 26 settembre con 27 voti favorevoli in commissione, il ...