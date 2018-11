Rai | Borioni ha presentato ricorso al Tar contro elezione Foa

Il consigliere Rai Rita Borioni ricorrerà al Tar contro la nomina di Foa : Il consigliere di amministrazione della Rai Rita Borioni ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo contro l'elezione di Marcello Foa a presidente della Rai. "Ho dato mandato ai legali di presentare ricorso, perché penso sia la logica conseguenza del mio voto contrario in consiglio - dice Borioni all'ANSA -. Penso che la seconda votazione di Foa sia illegittima, come evidenziato da diversi pareri".Pronta la replica dei vertici ...

Rai - consigliera Borioni fa ricorso al Tar : “Foa non poteva essere indicato dal Cda dopo la prima bocciatura in Vigilanza” : La consigliera Rai Rita Borioni, eletta in quota Pd, ha fatto ricorso al Tar contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Alla base del suo ricorso, apprende l’Adkoronos, ci sarebbe il fatto che il giornalista, dopo la bocciatura della Vigilanza, non poteva nuovamente essere indicato dal Consiglio di amministrazione per l’incarico di presidente. Foa è stato eletto lo scorso 26 settembre con 27 voti favorevoli in commissione, il ...