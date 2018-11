Quanto è squalificante sbagliare il nome dell’uomo più potente del mondo

ilfoglio

(Di martedì 6 novembre 2018) Roma. Erano altri tempi. Per esempio quelli in cui Richard Nixon imparava alcune parole nella lingua del paese che visitava da capo dellibero: presentarsi nell’idioma straniero dimostrava eleganza e diplomazia, in realtà era una fine strategia di grandezza e predominio. Perfino l’ex president