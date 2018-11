Quali film andrete a vedere in futuro? L’intelligenza artificiale lo saprà prima di voi

The EQualizer 2 Senza Perdono : recensione del film con Denzel Washington : Arriva nelle sale The Equalizer 2 Senza Perdono diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington. Vi forniremo trama, video recensione e commento. recensione del film The Equalizer 2 Robert McCall ha un vuoto dentro, vive la sua vita in maniera abitudinaria, osservando ciò che lo circonda e entrando in scena solo quando serve. Oramai è un vero e proprio vendicatore, agisce a istinto, cercando di rendere il mondo un posto migliore. Sarà quando gli ...