Pronto soccorso | arrivano i nuovi codici

Rivoluzione Pronto soccorso - ecco i nuovi codici : Il pronto soccorso italiano si prepara ad una grande Rivoluzione, con nuovi codici e tempi d'attesa da rispettare. A svelarlo il Governo, che ha come obiettivo quello di creare negli ospedali un servizio molto più efficiente, dove i medici possano gestire facilmente le situazioni di emergenza anche quando si verifica un sovraffollamento. I nuovi codici di triage numerici, che subentreranno al posto dei colori, permetteranno di dividere e ...

Messina - piange sangue dagli occhi e si reca al Pronto soccorso : dopo il terrore iniziale arriva la diagnosi medica : piangere lacrime di sangue. Ma letteralmente. E’ quanto accaduto ad un uomo di Messina che si è recato al pronto soccorso in preda al panico. Il sangue dagli occhi ha continuato a scorrere per diversi lunghissimi minuti. Il paziente, ricoverato presso l’ospedale della città siciliana, ha 52 anni ed è diventato un caso clinico a livello mondiale dopo che ha iniziato a sanguinare da entrambe gli occhi, senza che avesse subito alcun trauma che ...

Pronto soccorso - è rivoluzione. Ecco cosa cambia : i nuovi codici : codici di triage numerici, che articolano meglio quelli attualmente definiti con i colori e permettono di smistare in maniera più precisa i pazienti; tempi da rispettare meglio definiti e un 'pacchetto' di indicazioni dedicate alla gestione delle situazioni di sovraffollamento. Sono alcune delle novità operative in arrivo per i Pronto soccorso italiani, contenute in un documento giunto al termine del suo percorso tecnico e Pronto per ...

Pronto soccorso - via i codici dal bianco al rosso : che cosa cambia : Ora la palla passa alla Regioni. Non ci sarà confusione per il cittadino: tempi da rispettare meglio definiti e un...

Codici Pronto soccorso - si cambia : addio ai colori - si userà una scala da 1 a 5 : In via di definizione la nuova normativa che regolerà gli accessi e le priorità di intervento nei pronto soccorso italiani: non ci saranno più i "colori", ma i pazienti verranno indirizzati dal triage secondo una scala che andrà da 1 a 5, a seconda della gravità della richiesta di pronto intervento.Continua a leggere

'Siete troppo lenti - qui la gente sta male' : prende a schiaffi la dottoressa al Pronto soccorso : Una dottoressa è stata presa a schiaffi da un paziente stanco di aspettare nel corridoio dell'ospedale. È successo a Santa Maria del Carmine di Rovereto, in provincia di Trento. La dottoressa della ...

Famiglia mangia funghi e finisce al Pronto soccorso : Un"intera Famiglia composta da ben nove persone, è stata ricoverata in ospedale per aver mangiato dei funghi. I soccorritori del pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, sono dovuti intervenire per salvare un intero nucleo familiare rimasto intossicato dai funghi che avevano mangiato. Anche un"altra donna è stata ricoverata con gli stessi sintomi all"ospedale Copertino, questa volta in provincia della città pugliese. La signora ha corso un ...

Bolzano - troppi senzatetto davanti al Pronto soccorso - guardie giurate all'ospedale : Bolzano. Arrivano le guardie giurate all'ospedale. Da ieri la direzione in una comunicazione importante a tutti i dipendenti annuncia che «al fine di contribuire alla sicurezza di pazienti e operatori ...

Nuovo parcheggio del Pronto soccorso di Pordenone : Da lunedì 5 novembre , inizieranno i lavori di riorganizzazione del parcheggio antistante l'ingresso dell'Ospedale di Pordenone , con accesso da via Montereale , che sarà riservato esclusivamente agli ...

Decreto immigrazione : cresce la fronda M5s - ma per Salvini è Pronto il soccorso nero di FDI : Matteo Salvini non vuole correre rischi sul Decreto immigrazione e prepara la strategia per rintuzzare le annunciate defezioni in casa 5 Stelle. pronto un mini accordo con Fratelli d'Italia che, in cambio del via libera su alcune proposte, agevolerà il passaggio del provvedimento e potrebbe disinnescare alcuni emendamenti dei dissidenti grillini.--Elena Fattori, Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Matteo Mantero, per cominciare. Ma la lista dei ...

Alitalia - Guzzetti : Cdp non intervenga - non è Pronto soccorso : Roma, 31 ott., askanews, - La Cdp 'non può intervenire in Alitalia, la Cassa non può essere il pronto soccorso che interviene nelle società in crisi'. Lo ha affermato il presidente dell'Acri, Giuseppe ...