Pronostico FK Viktoria Plzen vs Real Madrid | UEFA Champions League 7-11-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 6 novembre 2018)-2019, 4^ giornata Gruppo G,di FK, mercoledì 7 novembre. Consigli per la tua scommessa vincente.FK, mercoledì 7 novembre. Ilospita i Campioni d’Europa delnella gara valevole per la quarta giornata del gruppo G di. Nell’ultimo turno, i Blancos si imposero al ”Bernabeu” soffrendo con le reti di Benzema e di Marcelo. I cechi riaprono la partita con Hrosovsky nel finale.della partita.Come arrivano?Per ill’impegno casalingo potrebbe rappresentare l’occasione giusta per conquistare un risultato storico visto lo scarso momento di forma del. Una partita decisiva, per non fallire la qualificazione ai sedicesimi di Europa, con il ...