optimaitalia

: Promo di Lucifer 3 su Premium Action e la seconda stagione sbarca su Italia1: trama e programmazione (video) - _diana87 : Promo di Lucifer 3 su Premium Action e la seconda stagione sbarca su Italia1: trama e programmazione (video) - _diana87 : RT @OptiMagazine: #LuciferOnNetflix Promo di #Lucifer 3 su #PremiumAction e la seconda stagione sbarca su Italia1: trama e programmazione (… - OptiMagazine : #LuciferOnNetflix Promo di #Lucifer 3 su #PremiumAction e la seconda stagione sbarca su Italia1: trama e programmaz… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Una grande novità per i fan della serie fantasy: arriva finalmente3 su. La terzadello show con Tom Ellis, più volte annunciata nel corso dell'anno, ha una data di debutto: da novembre sarà possibile guardare i nuovi episodi sul canale satellitare Mediaset, ora anche su Sky.In3, il protagonista cerca di capire chi lo abbia rapito e perché le sue ali d’angelo siano tornate. Intanto fa il suo ingresso Marcus Pierce (interpretato da Tom Welling di Smallville), tenente di polizia come nuovo capo del dipartimento in cui lavorano Chloe e. Pierce è strategico, riservato e rispettabile, tutto il contrario di. Entrambi sono affascinanti e molto carismatici. Per questo attraggano la detective Decker. E quando il tenente inizia a sviluppare una connessione profonda con Chloe, i tratti diabolici diiniziano a peggiorare. Nel ...