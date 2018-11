Processo a una ex Ss di 94 anni

Bongiorno : sospensione prescrizione sarebbe una bomba nucleare sul Processo : la Lega attacca sulla legge anticorruzione, con emendamenti che andrebbero a modificare 8 dei 12 articoli del testo. Nel mirino del Carroccio anche la trasparenza del finanziamenti ai partiti e alle ...

Mirko Bisesti - LEGA : antiterrorismo : ' campanello di allarme le conclusioni del Processo AD una cellula di jihadisti in Alto AdigE - ogni ... : Seguendo gli ultimi fatti di cronaca, il rischio jihadismo è ormai presente anche nel nostro territorio: basarsi sulla semplice fiducia, per noi della LEGA, non è sufficiente. Basti pensare alle ...

"Marra eseguì una mia direttiva nella nomina del fratello". Raggi interrogata nel Processo in cui è imputata per falso : "nella nomina di Renato Marra, il fratello Raffaele non ha avuto alcun potere decisionale. Si è limitato ad eseguire una mia direttiva nell'ambito della procedura di interpello per i nuovi dirigenti. Il suo fu un ruolo compilativo". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi nel corso dell'interrogatorio nel processo che la vede imputata per falso.È iniziato alle 9.30 nel tribunale di Roma l'interrogatorio in aula della sindaca Virginia ...

Uk - rapporto interministeriale : nessuna prova su ingerenza Russia in Processo elettorale - : E' quanto afferma la nota del governo britannico al rapporto sulle fake news della Camera dei Comuni britannica 'Digital, Culture, Media and Sport'. 'Ribadiamo che non sono state evidenziate prove di ...

Mafia - la Rai lancia Maxi Processo : la Norimberga di Cosa nostra diventa una fiction televisiva : Era una storia da film, anzi da fiction, con i suoi protagonisti, i colpi di scena, i buoni e i cattivi. Soprattutto i cattivi: erano più di 400 quelli alla sbarra dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. L’avevano ribattezzata l’astronave verde: un nome perfetto che sembrava uscito da un libro o da un film da proiettare nei cinema. Solo che in quel caso era tutto vero: l’astronave, i mafiosi alla sbarra, i ...

Fossano - apprendista restò ustionato ad una mano : il datore di lavoro a Processo per lesioni colpose : Aveva appena diciassette anni quando, il 19 settembre 2013, si ustionò gravemente alla mano destra presso l'azienda nella quale lavorava come apprendista. E.M., legale rappresentante di una srl di ...

Presunti abusi nella realizzazione di una diga in località 'Arenosa' : in tre a Processo : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Torino - si esibiscono dal balcone di casa da 7 anni : “Una vetrina per gli artisti”. Ma a gennaio andranno a Processo : “Il Concertino dal Balconcino” va a processo. La Procura di Torino ha citato in giudizio per il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” Daria Spada e Maksim Cristian, i due ideatori dello spettacolo che dal 2011 va in scena sul balcone della loro casa ogni domenica dalle 17 alle 18. “Abbiamo iniziato per presentarci ai nostri vicini di casa con quello che sapevamo fare meglio ovvero la musica” racconta la cantante ...

Domenica Live - Eva Henger : "Francesco Monte ha agito per vie legali? A me non è arrivata nessuna notifica. Se ci sarà un Processo - convocherò tutti" : "Io mi sono mosso per vie legali"prosegui la letturaDomenica Live, Eva Henger: "Francesco Monte ha agito per vie legali? A me non è arrivata nessuna notifica. Se ci sarà un processo, convocherò tutti" pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2018 14:40.

Corruzione elettorale a Catania - a Processo ex consigliere comunale : La Procura distrettuale di Catania ha emesso un decreto di citazione a giudizio, su indagini della Dia, per Corruzione elettorale sulle scorse regionali in Sicilia. Tra i destinatari del provvedimento ...

Il Decreto Sicurezza viene attenuato : per gli immigrati a Processo una garanzia in più prima dell'espulsione : Per il Viminale, è sbagliato parlare di "modifica" al Decreto immigrazione e Sicurezza in materia di sospensione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Ma l'articolo 10 del "testo definitivo" sembra in effetti 'attenuare' quanto illustrato dalla relazione diffusa subito dopo il Consiglio dei ministri dei lunedì scorso. Secondo quella relazione, la Commissione territoriale può sospendere l'esame ...

Led Zeppelin di nuovo in tribunale : ancora sotto Processo per accusa di plagio : I Led Zeppelin torneranno in tribunale. Sembrava conclusa la disavventura giudiziaria che aveva coinvolto Robert Plant e Jimmy Page , rispettivamente cantante e chitarrista di una delle più note rock ...

'Starway to heaven' torna in tribunale per plagio - il Processo del 2016 da rifare : Una corte federale di Los Angeles, composta da tre giudici della nona corte d'appello, ha riscontrato delle irregolarità nel processo del 2016, che è dunque da rifare. Insomma Stairway to Heaven dei ...

Asia Argento e l'ingiustizia : da giudice di XFactor a una condanna senza Processo : Certe vite sembrano più faticose, più segnate di altre, e pare che agli spiriti ribelli spesso ne capiti in dote proprio una di quelle. O forse sarà che si diventa più facilmente ribelli quando scopri che a te ne è toccata una di quel tipo? Non lo so, certo è che Asia Argento sembra destinata ad averne una parecchio complicata, e proprio per questo, guardare XFactor che da sempre è una delle mie ...