Problemi alla fotocamera per alcuni Google Pixel 3 mentre è in arrivo il fix per il bug

Tennis - Rafa Nadal spiega il forfait alle ATP Finals : non solo Problemi l’addome - si opererà alla caviglia : ATP Finals di Londra, Rafa Nadal si opererà alla caviglia come rivelato in un lungo post nel quale ha spiegato il forfait londinese Rafa Nadal ha dato ufficialmente forfait alle ATP Finals di Londra, lasciando così spazio all’americano Isner. I suoi problemi fisici sono noti, ma il campione spagnolo ha voluto comunque spiegare attraverso Twitter quanto sta accadendo, con la novità dell’operazione alla caviglia. “Ciao a ...

Rugby - il ct O’Shea mastica amaro : “ad inizio ripresa abbiamo avuto grossi Problemi - ora pensiamo alla Georgia” : Le sensazioni del commissario tecnico dell’Italia, deluso per il risultato ottenuto dagli azzurri al cospetto dell’Irlanda Primo test match per la Nazionale Italiana Rugby del Novembre 20018 che ha visto l’Irlanda imporsi 54-7 al “Soldiers Field” di Chicago. Al termine del match il commissario tecnico degli Azzurri, Conor O’Shea, ha dichiarato: “alla fine del primo tempo abbiamo fatto un grande partita con opportunità per ...

Chelsea - Maurizio Sarri sorpreso dalla sua squadra : “di solito avevo Problemi nei primi mesi” : Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato del suo inizio in Premier League condito da ottimi risultati quasi in maniera sorprendente “L’inizio di stagione? Non me lo aspettavo così, perché nelle mie precedenti esperienze ho avuto problemi per i primi due mesi. Penso di essere stato fortunato, i giocatori hanno vinto pur senza un’adeguata organizzazione tattica“. Sette vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Il tecnico ...

Maltempo - piena del Piave : Problemi alla viabilità alternativa al Ponte della Priula : A causa dell’ondata eccezionale di Maltempo e alla conseguente piena del fiume Piave, la viabilità alternativa al Ponte della Priula, lungo la statale 13 Pontebbana, ha subito alcuni danni. Il percorso provvisorio era stato già chiuso al traffico, in via precauzionale, nel primo pomeriggio di domenica 28 ottobre a causa delle condizioni meteo avverse che hanno comportato il pericolo di raggiungimento della soglia di allarme. Nelle ore ...

Chiara Ferragni - commenti choc alla foto su Instagram : «Leone avrà Problemi psicologici» : Chiara Ferragni in viaggio a Marrakech rende come al solito partecipi i suoi follower di ogni suo spostamento. Stavolta Chiara Ferragni è volata in Marocco in compagnia delle sorelle Valentina...

Lotto di tonno Mareblu ritirato dal commercio per Problemi alla confezione - : Il pacco da 12 scatolette con scadenza 5 gennaio 2023 è stato richiamato "a scopo precauzionale". Si avverte di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita

Guida alla configurazione APN per estirpare i Problemi Iliad : istruzioni semplicissime : Capita molto spesso di imbattersi in problemi Iliad, specie relativi alla navigazione con connessione 4G. Se n'è tanto parlato in questi giorni, attribuendo la maggior parte delle colpe al quarto operatore nazionale. Al di là dei fattori che dipendono direttamente dal gestore francese, c'è da prendere in considerazione anche la possibilità di non star fruendo di una buona configurazione sul proprio dispositivo Android. Fermo restando che le SIM ...

WTA Mosca – Simona Halep annuncia il ritiro : ancora Problemi alla schiena - Finals a rischio : Simona Halep costretta a ritirarsi dalla VTB Kremlin Cup, il torneo WTA Premier che si svolgerà a Mosca nei prossimi giorni: la tennista n°1 al mondo continua a soffrire di problemi alla schiena Brutte notizie per i fan di Simona Halep, particolarmente per quelli che la attendeva in Russia. La tennista romena è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal tabellone principale della VTB Kremlin Cup, torneo WTA Premier dotato di un ...

Max Cavallari/ Dopo i Problemi di salute torna in tv (Stasera tutto è possibile) : Max Cavallari, l'ex Fichi d'India, questa sera martedì 16 ottobre sarà tra gli ospiti di Amadeus nello studio di Stasera tutto è possibile in onda su Rai 2.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Reclami per Problemi Iliad : come gestire le pratiche - dall’inizio alla fine : I tanti problemi Iliad dell'ultimo periodo, principalmente legati al malfunzionamento della connessione 4G, potrebbero aver indotto molti clienti a sporgere un regolare reclamo in seguito alle dovute segnalazioni di guasto. Partiamo col dire che i canali per mettersi in contatto con l'assistenza clienti del quarto operatore nazionale sono i seguenti: per prima cosa, chiamando il 177 (modalità di contatto che il gestore telefonico consiglia per ...

Shameless 9 colpisce duro su alcuni Problemi : dal #MeToo alla sanità e al sistema giudiziario americano : Ad un passo dalla lunga pausa, Shameless 9 è tornata negli Usa con il quinto episodio e una serie di colpi all'attualità e la vita americana come solo uno show di questo tipo può fare mandando in avanscoperta i suoi Gallagher. Di certo chi li conosce sa bene che problemi come la sanità, il sistema giudiziario e lo stesso #MeToo potrebbero finire per avere un'altra chiave di lettura, e così è stato. Alcol, prostitute e un malato sono le ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : molto bene Catania e Rapallo - Roma e Padova senza Problemi : Va in archivio la seconda giornata della prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: la matematica non condanna e non promuove ancora nessuna formazione alla Final Six dopo gli otto incontri odierni. Nel Girone A Padova e Rapallo dovrebbero giocarsi l’accesso diretto alle semifinali, mentre Milano dovrebbe qualificarsi, invece nel Girone B Roma e Catania si giocheranno il pass per le semifinali e la Florentia dovrebbe passare il ...

Tennis - Pechino : Problemi alla caviglia - forfait Fognini in semifinale : ... torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.781.930 dollari in corso sui campi in cemento del Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo. Il Tennista giapponese e idolo di casa, numero 12 Atp e terzo ...

Troppi Problemi Iliad Italia per l’installazione delle antenne? Prime proteste a Roma : I problemi Iliad Italia per l'installazione delle antenne proprietarie sul territorio nazionale potrebbero essere determinanti nello sviluppo della rete autonoma del vettore. La strada che porta ad una migliore copertura in ogni regione Italiana sarà di certo costellata da proteste e polemiche e a tal proposito, registriamo già le Prime avvisaglie. Come sottolineano i colleghi di Upgo.news, a Roma nord, in particolare nell'area geografica ...