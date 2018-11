Prescrizione | in Italia il 62% dei processi penali non arriva in aula

wired

(Di martedì 6 novembre 2018) Il dibattito sullaavviato in questi giorni offre una chiave di lettura supplementare, non tanto politica quanto statistica: quanto incide ladei? Per prima cosa va approfondito il concetto stesso di, sorretto dall’articolo 157 del Codice penale, secondo il quale lo Stato smette di perseguire gli autori di reati una volta trascorso un certo lasso di tempo, variabile a seconda del massimo della pena prevista per ogni singola tipologia di delitto. Lanasce per permettere all’apparato della giustizia di lavorare in equilibrio tra costi ed efficacia: più passa il tempo e più risorse devono essere investite per perseguire i colpevoli e, parallelamente, il reato commesso perde di rilevanza sociale. Con il trascorrere dei mesi, inoltre, le prove a discolpa di un accusato diventano più difficili da trovare e contestualizzare. ...