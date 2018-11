ilfattoquotidiano

: Prescrizione, Cantone: “La riforma non mi convince. Un voto al governo? Gli do 7” - TutteLeNotizie : Prescrizione, Cantone: “La riforma non mi convince. Un voto al governo? Gli do 7” - RaffyM48 : Prescrizione, Cantone boccia Bonafede: «Con la certezza che i processi sono eterni, i processi non si svolgeranno m… - Katrinee1 : Prescrizione, Cantone boccia Bonafede: «Con la certezza che i processi sono eterni, i processi non si svolgeranno m… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Ladellanon loma alda unalto: 7. Raffaeleesprime un giudizio positivo sull’esecutivo guidato dal M5s e la Lega. “Ho un discreto rapporto con molti componenti del: con il presidente Conte, con i ministri Salvini, Bonafede, Toninelli. Credo che abbiamo sempre avuto rapporti istituzionali corretti con tutti, un rapporto dialettico e di correttezza con questocome con quello Gentiloni. In unda 0 a 10, darei 7: unpiù alto non sarebbe positivo perché siamo un’autorità di controllo”, ha detto il presidente dell’Anticorruziione, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Io credo che questoduri almeno fino alle europee, poi dopo non saprei ma non sono un esperto di politica”, ha aggiunto l’ex magistrato anti camorra. Che poi ha espresso perplessità sulla ...