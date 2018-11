Premium da Mediaset andrà a Sky | salvo approvazione dell' Antitrust

Mediaset esercita opzione - a Sky piattaforma tecnologica Premium (Sole 24 Ore) : Mediaset ha esercitato l'opzione put, di cessione a Sky della società R2: la vendita della “piattaforma” su cui gira Premium. L’ ufficialità, a quanto risulta al Sole 24 Ore, c’ è stata nella giornata di ieri, con una comunicazione fra le società che dà così il via a tutto il processo per la cessione di ci...

Mediaset verso dividendo - presto vendita piattaforma tecnologica Premium a Sky : Ritorno al dividendo, dopo tre anni senza remunerazione agli azionisti. Con questo obiettivo quasi certamente raggiunto si muove Mediaset e tutto serve, a partire dal taglio costi con la cessione a Sky che il mercato ritiene prossima della piattaforma tecnologica e amministrativa di Mediaset Premium. Poi si decideranno le strategie definitive sulla pay tv, ma prima ci si deve vedere in Tribunale con Vivendi proprio sul mancato acquisto di ...

Mediaset pronta a esercizio put per Premium a Sky. La finestra si apre il 1 Novembre : Mediaset è pronta a esercitare l'opzione put per la cessione della piattaforma Premium a Sky come previsto dagli accordi del 30 marzo. A giorni, e cioè giovedì primo Novembre, si apre la finestra per l'esercizio dell'opzione a vendere che sarà esercitata rapidamente, secondo quanto confermano all'Adnkronos fonti vicine al dossier, anche se per il closing potrebbe passare qualche settimana. Entro la fine dell'anno, ...

