Premier League | McClean e Matic si rifiutano di indossare il papavero rosso

Real Madrid - un tecnico della Premier League ha rifiutato la maxi offerta di Perez : Il Real Madrid ha provato nuovamente a convincere Mauricio Pochettino ad accettare la panchina dei Blancos con una maxi offerta consistente in 18 milioni di euro l’anno. L’attuale allenatore del Tottenham, però, ha declinato preferendo restare al Tottenham. Secondo il Sun il manager era la prima scelta di Florentino Perez dopo l’esonero di Julen Lopetegui. Già la scorsa estate il presidente Madridista aveva cercato, senza ...

Ibrahimovic - stilettata alla Premier League : “c’è poca qualità - se ci avessi giocato all’età di 25 anni…” : L’attaccante svedese ha parlato della Premier League, sottolineando come sia un campionato sopravvalutato Ha vinto tutti i campionati in qualsiasi squadra sia andato a giocare, dominando letteralmente la scena. Zlatan Ibrahimovic ha deciso di svernare negli Stati Uniti, lasciando l’Europa dopo la parentesi in Premier League con il Manchester United. Ibrahimovic – LaPresse/PA Ventotto gol in 46 partite per lo svedese nel ...

Premier League - Ibra attacca il calcio inglese : “Poca qualità - con dieci anni in meno altra storia” : Zlatan Ibrahimovic sta vivendo la sua esperienza in America ai Los Angeles Galaxy, ma non è detto che già a gennaio il calciatore svedese non torni in Europa, magari in Italia. Nel frattempo, stanno facendo discutere alcune sue dichiarazioni sulla Premier League a Four Four Two: “La Premier League mi è piaciuta, l’ho trovata molto stimolante ed eccitante. Anche se dal punto di vista qualitativo, della qualità individuale, della ...

I club di Premier League pronti a far causa alle big inglesi in caso di Superlega : Le big inglesi potrebbero essere coinvolti in azioni legali da parte degli altri 15 club di Premier League per la Superlega. L'articolo I club di Premier League pronti a far causa alle big inglesi in caso di Superlega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Manchester City schianta il Southampton (6-1) - Guardiola solo in vetta alla Premier League : Partita dominata Il Manchester City lancia un segnale inequivocabile alla Premier League, e sembra non risentire delle indiscrezioni di Football Leaks 2.0. Il 6-1 con cui gli uomini di Guardiola hanno steso il Southampton è un risultato eloquente, e il fatto che sia la vittoria numero 9 in 11 partite stagionali dice tutto sulla forza dei campioni in carica, ormai arrivati a livelli assoluti per qualità di gioco in entrambe le fasi. Non a caso, ...

Premier League - i risultati dell'undicesima giornata. Sarri vince e fa 11 senza sconfitte : eguagliato il record di Clark : Nessun problema per il Manchester City , che batte con un netto 5-1 il Southampton e agguanta la vetta solitaria della classifica con 29 punti. Due in più del Liverpool di Klopp, fermato sull'1-1 dall'...

Premier League : il City travolge il Southampton ed è in testa da solo. Chelsea tris e secondo posto : Alll'Etihad Stadium 6-1 della squadra di Guardiola, i Blues di Sarri replicano piegando 3-1 il Crystal Palace con doppietta di Morata

Pronostico Huddersfield vs Fulham - Premier League 5-11-2018 e Analisi : Premier League 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Huddersfield-Fulham, lunedì 5 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Huddersfield-Fulham, lunedì 5 novembre. La partita del Monday Night che chiuderà l’undicesima giornata di Premier League vedrà incrociarsi l’ultima contro la terzultima, in uno scontro diretto per provare a uscire dalla zona retrocessione. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Premier League - pari tra Arsenal e Liverpool - il Leicester vince e ricorda il presidente scomparso : Anche in Premier League, come in Italia, si è giocato per l'11/a giornata, e i fari erano puntati sul match dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool. È finita 1-1, con tante occasioni ma nessun ...

Premier League - vittoria al fotofinish per il Manchester. Pari tra Arsenal e Liverpool : ROMA - Il Manchester United soffre terribilmente, ma conquista al fotofinish i tre punti in casa della rivelazione Bournemouth , riagguantandola a quota 20 punti in classifica. I Red Devils, o meglio, ...

Premier League - Rashford gol al 92' : lo United vince in rimonta : Un gol a fil di sirena di Rashford regala al Manchester United la vittoria sul campo del Bournemouth nel match dell'undicesima giornata della Premier League. I Red Devils si impongono per 2-1, ...

Premier League - Leicester a Cardiff nel ricordo di Vichai. FOTO : La commozione negli occhi di giocatori e tifosi. Cardiff-Leicester non è una partita come le altre per le Foxes, che con magliette, striscioni e bandiere ricordano il presidente Vichai, morto in ...

Premier League - rimonta e sospiro di sollievo per lo United di Mourinho : Bournemouth sconfitto a fatica dal Manchester United di Josè Mourinho, Rashford trova l’acuto da 3 punti allo scadere Josè Mourinho ha vinto in rimonta contro il Bournemouth. Il suo Manchester United non ha giocato bene, come sempre in questa stagione del resto, ma ha portato a casa tre importantissimi punti dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo. Un guizzo di Martial ed il gol a tempo scaduto di Rashford, hanno fatto ...

Premier League - Four Four Two top 10 centrocampisti : il migliore e Keane : Per la rivista Four Four Two il migliore è Roy Keane. Nella speciale classifica sono inclusi anche due giocatori ancora in attività: si tratta di N’Golo Kanté e David Silva.È Roy Keane il miglior centrocampista di tutti i tempi della Premier League. Il prestigioso riconoscimento è arrivato dalla rivista britannica “FourFourTwo”, che ha stilato la classifica dei dieci migliori centrocampisti dalla nascita della ...