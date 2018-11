Pomeriggio 5 : Roger Garth è stato con Cecchi Paone? Parla l’opinionista : Roger Garth e Alessandro Cecchi Paone sono stati insieme? L’indiscrezione A Pomeriggio 5 Roberto Alessi ha rivelato che Roger Garth e Alessandro Cecchi Paone sono stati insieme qualche anno fa. Ovviamente, l’opinionista ha smentito la notizia, dichiarando che si sono frequentati soltanto per rapporti lavorativi e nulla di più. Ma procediamo con calma. Barbara d’Urso, nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip, non poteva non ...

Pomeriggio 5 - Roger Garth contro Antonio Zequila : "Ti fingevi etero e ci provavi con me 20 anni fa" : Roger Garth, una bomba ad orologeria a Pomeriggio 5. Il modello, nel cast degli opinionisti della trasmissione condotta da Barbara d'Urso, si è schierato oggi contro Antonio Zequila, chiamato in studio per fornire la sua versione a proposito del titolo nobiliare di Daniela Del Secco. Il dibattito è sempre quello: marchesa sì o marchesa no?L'attore campano ha rivelato che la concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha un castello alle porte ...

