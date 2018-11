Pogba | Juve | quanti ricordi Tornerò? Per ora sto bene qui

Champions League – Mourinho show : “3 dita ai tifosi della Juventus? Ecco perchè. E su Pogba in bianconero…” : Josè Mourinho ruba la scena nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Manchester United: l’allenatore portoghese parla del suo rapporto con i bianconeri, con i tifosi e del possibile ritorno di Pogba a Torino Potrà piacere o non piacere, ma Josè Mourinho ha una qualità che tutti gli riconoscono: quella di saper attirare l’attenzione su di sè. L’allenatore del Manchester United, nella conferenza stampa che precede ...

Retroscena Juve : sì per Pogba dal Man United - ma solo con Pjanic nell'affare : Lo scenario può cambiare in estate, ma tanto dipenderà dalla volontà bianconera di staccare un assegno che superi i 100 milioni per il centrocampista campione del Mondo. O di eguagliare questa ...

Retroscena Juve-Pogba - ecco la richiesta del Manchester United : Secondo quanto svelato da Sky Sport è emerso un Retroscena riguardo alla proposta fatta dalla Juventus al Manchester United per riportare Paul Pogba a Torino la scorsa estate. I Red Devils hanno chiesto in cambio Miralem Pjanic e ...

Juve - retroscena Pogba : lo United in cambio ha chiesto Pjanic : Secondo Sky Sport , la Juve ha provato a riportare Pogba allo Stadium già negli ultimi giorni della scorsa finestra estiva di mercato. Il Manchester United ha risposto con una provocazione: per lasciar partire ...

Juventus - Nedved vuole convincere Pogba : i tifosi sognano : Juventus-Pogba è una telenovela che ci accompagnerà per tutta la stagione. La volontà, come ben sappiamo, c’è da entrambe le parti. La Juve vuole Pogba, e il francese vuole i colori bianconeri. Non sarà però così semplice concludere una trattativa piena di ostacoli, e allora in gioco è voluto entrare Pavel Nedved che ora sembra […] L'articolo Juventus, Nedved vuole convincere Pogba: i tifosi sognano proviene da Serie A News Calcio - ...

