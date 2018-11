PlayerUnknown' s Battlegrounds | nuovi indizi suggeriscono l' arrivo su PS4

PlayerUnknown 's Battlegrounds : l'ultima patch causa problemi al matchmaking : PlayerUnknown's Battlegrounds si è aggiornato, ma a quanto sembra il gioco non ne ha giovato particolarmente, riporta VG247.In particolare, in seguito al l'ultima patch , si sarebbero presentati dei fastidiosi problemi col matchmaking , e per farsi perdonare gli sviluppatori hanno pensato bene di fare un grande regalo a tutti i giocatori indiscriminatamente. Il regalo consiste in 20.000 BP assieme ad un nuovo copricapo da indossare.Come possiamo ...

PlayerUnknown 's Battlegrounds si aggiorna su PC : PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna per PC, come possiamo vedere da Gamesport.Il gioco riceve dunque l'update 21 il quale porta una serie di novità tra cui una nuova modalità nella quale potremo allenarci senza temere di essere uccisi. Saremo su una piccola isola di soli 200x200 km, nella quale potremo provare diversi schemi ed affinare le nostre strategie. Potremo esercitarci nel salto su rampe e veicoli, alla guida su strade tortuose, ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : otto milioni di giocatori su Xbox One : Mentre Fortnite può averlo superato, PUBG rimane immensamente popolare a pieno titolo. La maggior parte della sua popolarità deriva dalle versioni PC e mobile, ma ciò non significa che la versione Xbox, che è stata lanciata in anteprima su Game Preview alla fine dello scorso anno, non stia andando bene.Come segnala Gamingbolt, nel momento dell'annuncio del pacchetto Xbox One X con PUBG, Microsoft ha riferito che il gioco può ora contare su 8 ...