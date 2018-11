Più tecnici per manutenzione casette

Farabollini : "Ricostruzione - cambiamo modello. Più spazio a sindaci e tecnici" : Fino a pochi giorni fa Piero Farabollini non si sarebbe mai aspettato di diventare il nuovo commissario per la ricostruzione nel centro Italia. Nessuna 'entratura' in politica, niente auto-candidature.

I tecnici si fanno sentire ancora. Upb e Confindustria - la crescita rallenta - target +1 - 5% nel 2019 sempre Più difficile : Sono sempre loro, i tecnici, a farsi sentire. Nel giorno in cui l'Italia mette la firma sulla lettera di risposta all'Europa in cui conferma la bontà delle proprie previsioni sui conti pubblici, arrivano due pareri concordi, dall'Ufficio parlamentare di Bilancio e dal Centro studi di Confindustria, che confermano che la strada per raggiungere i target - a cominciare dal +1,5% di Pil nel 2019 - sarà una salita di montagna."In Italia ...

Mancini : "Spero in Più leader tecnici" : ANSA, - GENOVA, 9 OTT - "In porta posso anticipare che giocherà Donnarumma, domani valuto se Chiellini farà due partite in quattro giorni oppure no". Parla di uomini e del loro impiego, Roberto ...

In Italia servono Più «tecnici» come Daniele Franco - non meno : Puntuale come ogni volta che la politica fa troppe promesse, arriva l’attacco ai tecnici dei ministeri. È successo in questi giorni, puntando il dito sul Ragioniere Generale dello...

In Italia servono Più «tecnici» come Daniele Franco - non meno : Puntuale come ogni volta che la politica fa troppe promesse, arriva l’attacco ai tecnici dei ministeri. È successo in questi giorni, puntando il dito sul Ragioniere Generale dello...

In Italia servono Più «tecnici» come Daniele Franco - non meno : Puntuale come ogni volta che la politica fa troppe promesse, arriva l’attacco ai tecnici dei ministeri. È successo in questi giorni, puntando il dito sul Ragioniere Generale dello...

Ponte Morandi - i tecnici : "Controlli Più formali che sostanziali" : Prosegue implacabile il lavoro dei pm e della Guardia di Finanza che tentano di arrivare alle cause che hanno portato all'immane tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova, oltre un mese fa.Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Secolo XIX infatti ieri sono arrivate delle prime, pesantissime ammissioni da parte di alcuni ingegneri del gruppo Spea (Atlantia-Autostrade) che si occupavano del monitoraggio e della prevenzione dei ...

Ponte Morandi - le ammissioni dei tecnici : “I controlli erano Più formali che sostanziali” : Negli interrogatori delle ultime 48 ore ai tecnici Spea - società del gruppo Atlantia-Autostrade - sarebbe emerso che i controlli sul Ponte Morandi erano più formali che sostanziali.Continua a leggere

Morandi - prime ammissioni dei tecnici : «Controlli Più formali che sostanziali» : Interrogati i dipendenti di Spea, subordinata di Autostrade e incaricata di monitoraggi e prevenzione rischi sul viadotto