Pisa | la famiglia del falso smemorato ora chiede silenzio | “È una situazione dolorosa”

Pisa - la famiglia di Mannino : "Ora su di noi cali il silenzio" : Lunga lettera inviata dall'avvocato Ivo Gronchi all'Ansa. I familiari "stanno vivendo una situazione drammatica" e chiedono di essere lasciati in pace

Pisa - imprenditore scomparso ritrovato in ospedale a Edimburgo. “Non ricorda l’italiano e non riconosce la famiglia” : Era scomparso un mese fa lasciando un biglietto con un messaggio in codice, ora è stato ritrovato in un ospedale di Edimburgo, in Scozia. Si tratta di Salvatore Mannino, imprenditore 52enne di Lajatico, la città natale di Andrea Bocelli, in provincia di Pisa. La sua storia, oltre che essere un mistero, potrebbe diventare un caso clinico. L’uomo infatti, dopo un mese di assenza da casa, è in stato confusionale, non riconosce i familiari e ...

Il giallo dell’ingegnere di Pisa scomparso in Africa. La famiglia : “È caduto in trappola” : Da circa venti giorni non si hanno più notizie di Fulgencio Obiang Esono, cittadino italiano nato in Guinea Equatoriale e residente a Pisa. È partito per il Togo per un colloquio di lavoro ed è sparito nel nulla. Il timore dei familiari è che l’offerta di lavoro fosse in realtà una trappola e che l'uomo sia stato rapito.Continua a leggere