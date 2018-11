: Pietro Orlandi:aspettiamo test Dna ossa - NotizieIN : Pietro Orlandi:aspettiamo test Dna ossa - TelevideoRai101 : Pietro Orlandi:aspettiamo test Dna ossa - zazoomblog : Orlandi Pietro: resti scheletro forse messi lì dopo morte - #Orlandi #Pietro: #resti #scheletro -

"Per la famiglia non cambia nulla. Non sappiamo se Emanuela è morta e, se è morta,non sappiamo quando.Quindil'esito del Dna".Lo dice il legale della famiglia,dopo l'ultimo ritrovamento dinella Nunziatura. "Penso che questi resti siano stati messi lì in un periodo successivo alla morte", afferma,fratello della ragazza scomparsa nel 1983. "Lo dimostra il fatto che lo scheletro non sia completo e che non sono stati trovati vestiti", osserva.(Di martedì 6 novembre 2018)