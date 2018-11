: Il torrente Orba a Tiglieto (GE) ha superato il livello di guardia. Atteso il passaggio della piena in Piemonte nel… - ArpaPiemonte : Il torrente Orba a Tiglieto (GE) ha superato il livello di guardia. Atteso il passaggio della piena in Piemonte nel… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Piemonte, Po in piena esonda ai Murazzi - TelevideoRai101 : Piemonte, Po in piena esonda ai Murazzi -

Inallerta per il Po che è in.A Torino,le acque hanno sommerso il lungofiume dei.Tra le arcate del Ponte di Piazza Vittorio Veneto si sono accumulati grossi arbusti trascinati dalla corrente. Tanti i fiumi e i torrenti sotto osservazione nella regione come il Crisone,nel Pinerolese.Il Lago Maggiore potrebbere a Verbania. In Puglia una parte dell'acquedotto romano del Triglio sulla strada provinciale tra Statte e Taranto è crollata per le piogge intense.(Di martedì 6 novembre 2018)