Petrolio e banche | Trump assedia l’Iran Rohani | “E’ guerra | aggireremo le sanzioni” 

lastampa

: RT @LaVeritaWeb: La Casa Bianca congela petrolio e banche iraniani. Il nostro sarà l'unico Paese Ue esentato dalla stretta sui commerci con… - Claudiozanott : RT @LaVeritaWeb: La Casa Bianca congela petrolio e banche iraniani. Il nostro sarà l'unico Paese Ue esentato dalla stretta sui commerci con… - g_zerbato : RT @LaVeritaWeb: La Casa Bianca congela petrolio e banche iraniani. Il nostro sarà l'unico Paese Ue esentato dalla stretta sui commerci con… - supermuthebest : RT @LaVeritaWeb: La Casa Bianca congela petrolio e banche iraniani. Il nostro sarà l'unico Paese Ue esentato dalla stretta sui commerci con… -

(Di martedì 6 novembre 2018) L’America impone le sanzioni più «dure di sempre» ale intima agli ayatollah di «invertire la rotta». Teheran risponde alla sfida e assicura che riuscirà a «spezzare il blocco», mentre l’Europa non riesce a trovare un modo per proteggere le sue aziende e tenere in vita l’accordo sul nucleare firmato nel 2015. ...