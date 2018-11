Perché le elezioni Usa sono un referendum su Trump

Elezioni Usa - Perché Wall Street scommette sulla vittoria dei democratici : I profitti corporate sono saliti in media del 16,1%, spinti dall'andamento dell'economia e dai 'tax cut'. Gli indici sulla fiducia sono tutti positivi. La disoccupazione è scesa ai minimi dal 1969. E ...

Elezioni Usa - Perché Wall Street scommette sulla vittoria dei democratici : Nella girandola dei comizi elettorali Donald Trump continua a ripetere che presenterà presto un piano per nuovi tagli alle tasse. Questa volta dopo le aziende pensa alla classe media poco toccata dai tagli delle aliquote corporate dal 35 al 21 per cento. Una promessa che forse non potrà mantenere se i risultati che usciranno dalle urne alle Elezioni di Midterm il 6 novembre confermeranno i sondaggi...