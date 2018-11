Perché Bill Gates si è presentato in Cina con un vasetto pieno di feci

ilgiornale

: Perché Bill Gates si è presentato in Cina con un barattolo pieno di feci - PietroBartocci : Perché Bill Gates si è presentato in Cina con un barattolo pieno di feci - ohmymadchen : RT @martinabramini: 5- Nel primo film Rosie e Tanya non sapevano che Donna avesse avuto altre relazioni oltre a Sam una volta in Grecia. Ne… - martinabramini : 5- Nel primo film Rosie e Tanya non sapevano che Donna avesse avuto altre relazioni oltre a Sam una volta in Grecia… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Bllcattura l'attenzione della platea del China International Expo con un gesto plateale ma dal significato molto profondo. Salito sul palco, il fondatore di Microsoft ha portato undi escrementi. "Devo ammetterlo, 10 anni fa non avrei mai immaginato di diventare così esperto sulla pupu. E di sicuro non avrei mai pensato che Melinda mi avesse detto di smetterla di parlare a tavola di bagni e fanghi fecali" ha ironizzatodavanti al pubblico esterrefatto (guarda il video).Ma il gesto del miliardario e filantropo americano ha un senso molto più elevato di quanto si possa credere.ha voluto lanciare l'allarme su tutte quelle popolazioni che non hanno accesso ai servizi sanitari. Una vera piaga per molti Paesi del mondo. Come spiegato dal fondatore di Microsoft, undi escrementi può contenere "fino a 200 biliardi di paralliti, 20 miliardi ...