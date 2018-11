Penelope Cruz e Javier Bardem insieme in «Tutti lo sanno»

Penelope Cruz e Javier Bardem insieme in «Todos lo saben» : I film, a volte, sono un affare di famiglia. Lo è in particolare il nuovo lavoro del regista iraniano Asghar Farhadi (Una separazione, Il cliente), presentato in concorso all’ultimo festival di Cannes e nelle sale italiane l’8 novembre. Farhadi ha scelto di girare per la prima volta in Spagna, assoldando come protagonisti le due icone iberiche del cinema mondiale (entrambe premio Oscar): Penelope Cruz e Javier Bardem. Marito e moglie ...

Virginia Raggi scambiata per Penelope Cruz/ Al Festival del Cinema la sindaca in versione star! : Se Virginia Raggi dovrà lasciare il suo posto di sindaco potrebbe optare per il Cinema visto che al Festival romano è stata scambiata per Penelope Cruz. (Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Svarosvki - cristalli per tutti. E c'è la mano di Penelope Cruz : Parigi - Nel mondo di luce e splendore dei cristalli Swarovski la divisione dei bijoux, veri gioielli preziosi ma democratici, diventa sempre più grande e desiderabile. La maison che affonda le radici nell'...

Non ti muovere/ Su Iris il film con Penelope Cruz (oggi - 21 settembre 2018) : Non ti muovere, il film in onda su Iris oggi, venerdì 21 settembre 2018. Nel cast: Sergio Castellitto che ha diretto anche la regia, Penelope Cruz e Claudia Gerini. Il dettaglio della trama (Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:32:00 GMT)

GOTHIKA - RAI 4/ Info streaming del film con Penelope Cruz (oggi - 4 settembre 2018) : GOTHIKA, il film thriller in onda su Rai 4 oggi, martedì 4 settembre 2018. Nel cast: Halle Berry, Robert Downey Jr e Penelope Cruz, alla regia Mathieu Kassovitz. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:39:00 GMT)

Carpisa – Penelope Cruz volto della campagna autunno 2018 [GALLERY] : Carpisa presenta la nuova campagna per l’autunno 2018: ancora una volta protagonista è l’attrice premio Oscar Penelope Cruz. Il marchio italiano torna in comunicazione tra fine agosto e settembre con una nuova campagna dedicata alle emozioni della vita quotidiana. Semplici gesti che svelano le abitudini quotidiane di Penelope Cruz a Madrid e i suoi luoghi del cuore: una passeggiata per la città, un caffè nel suo bar preferito, una sosta ...