Pd | è di nuovo indagato il governatore Oliverio

ilgiornale

: CASO CUCCHI Ascoltato in Procura il capitano Tiziano Testarmata, indagato per favoreggiamento: “Sono estraneo” [LEG… - fattoquotidiano : CASO CUCCHI Ascoltato in Procura il capitano Tiziano Testarmata, indagato per favoreggiamento: “Sono estraneo” [LEG… - adrianobusolin : AVANTI UN ALTRO ! - L_Antifascista : RT @fattoquotidiano: CASO CUCCHI Ascoltato in Procura il capitano Tiziano Testarmata, indagato per favoreggiamento: “Sono estraneo” [LEGGI… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Nuova indagine a carico delcalabrese del Pd Marioe della sua giunta. La procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, ha iscritto nel registro degli indagati il presidente della Regione, 5 assessori e due dirigenti, tutti finiti nei guai perché lo scorso 24 settembre, nel corso di una seduta di giunta, hanno assegnato al dipendente Salvatore Lopresti unincarico dirigenziale, malgrado quest'ultimo fosse stato sospeso per un anno dal Tribunale di Catanzaro.Lopresti era finito ai domiciliari, con altre tre persone, nell'ambito di un'altra inchiesta sui presunti illeciti relativi a un appalto da 100 milioni per il servizio di elisoccorso della Regione.Dopo essere stata confermata dal Riesame, per Lopresti la misura cautelare era poi stata trasformata in una misura interdittiva di sospensione. Il caso, che ha provocato l'indagine a carico della giunta ...