Passata di pomodoro scaduta | frode alimentare scoperta dai carabinieri a Salerno

Blastingnews

: @osamundR @Mov5Stelle @laltraguanciama @luigidimaio Purtroppo ne arrivano dei container di passata di pomodoro made… - ClaudiaFucci82 : @osamundR @Mov5Stelle @laltraguanciama @luigidimaio Purtroppo ne arrivano dei container di passata di pomodoro made… - lucianozancle : RT @nocensura: PERCHE' NON VIENE DIFFUSO IL NOME DELLE AZIENDE CHE TRUFFANO I CONSUMATORI??? PERCHE' DIFENDERE CHI FRODA ANZICHE' TUTELARE… - kaeosx : RT @hongjungsan: ?YUNHO; esselunga -le vecchiette lo accerchiano per farsi prendere le cose negli scaffali in alto -fa il giocoliere con l… -

(Di martedì 6 novembre 2018)daidiunacondila cui “vita” era stata illegalmente allungata attraverso l’applicazione di una data di scadenza falsa. L’illecito è venuto VIDEO alla luce durante controlli, condotti dal personale appartenente al reparto Tutela Agrodiche hanno operato in collaborazione con idel Nucleo Operativo Ecologico Noe, su aziende conserviere dell’Agro Nocerino-Sarnese, zona particolarmente ricca di attivita' di questo tipo. Tali controlli hanno portato al sequestro di 206 tonnellate didila cui eventuale immissione in commercio avrebbe comportato seri rischi per la Salute dei consumatori.condi, denunciato l’imprenditore Le verifiche effettuate dai militari hanno riguardato un’azienda conserviera operante a Nocera ...