Parte il Reggio Film Festival

Nations League - Italia-Polonia – Pareggio amaro - ma si riParte con fiducia : le parole degli azzurri in mix zone [VIDEO] : Dopo il Pareggio per 1-1, nell’esordio di Nations League contro la Polonia, diversi calciatori dell’Italia si sono presentati nella mix zone: ecco le parole dei protagonisti Esordisce con un Pareggio l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 con la Polonia: dopo essere passati in svantaggio a causa del gol di Zielinski, ci ha pensato Federico Chiesa a procurarsi il rigore, ...