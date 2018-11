Parroco querela Salvini per diffamazione | denunciati anche 22 utenti social ' offensivi'

Blastingnews

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Arriva in tribunale la querelle iniziata suinetwork ormai due mesi fra tra Matteo, ministro dell'Interno e leader della Lega, e Don Massimo Biancalani,di Vicofaro, piccola frazione alle porte di Pistoia. Il botta e risposta fra i due a mezzoera in realta' gia' iniziato oltre un anno fa, nell'agosto 2017, quando dopo una giornata in piscina con alcuni ragazzi migranti africani VIDEO, Don Biancalani aveva pubblicato una foto sui, la quale era stata spunto di polemica da parte di Matteoe aveva avuto una certa eco mediatica. Poi nell'estate di quest'anno c'era stata una sorta di recrudescenza della polemica a distanza fra il, nel frattempo diventato ministro dell'Interno. E proprio un post su Twitter e su Facebook del leader del Carroccio del 28 agosto 2018 è diventato occasione di unagiudiziaria vera e ...