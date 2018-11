Pari spettacolo tra Napoli e PSG

Spettacolo in Premier : Pari tra Arsenal-Liverpool - lacrime Leicester - vittoria Tottenham [FOTO] : RISULTATI Premier- In Inghilterra si è giocato l’undicesimo turno di campionato giornata e i fari erano puntati sulla partita tra Arsenal e Liverpool. E’ finita 1-1, con tante occasioni ma nessun gol nel primo tempo e le reti di Milner e di Lacazette nel finale. Ora il Liverpool è in testa con 27 punti, ma domani il City, che è a 26 e ospita il Southampton, potrebbe effettuare il sorpasso. Il Chelsea potrebbe invece raggiungere ...

Pari e spettacolo al San Paolo! Napoli - pazienza e fiducia da grande squadra : la Roma strappa un punto d’orgoglio : Il Napoli pareggia in extremis contro una Roma forte e grintosa: Mertens e compagni bravi a non perdere la testa e giocare con pazienza fino allo scadere La domenica della 10ª giornata di Serie A si chiude con il big match del San Paolo fra Napoli e Roma. Un match divertente e molto bello da vedere, che ha visto affrontarsi due grandi realtà del nostro calcio. Partenopei chiamati al successo, per non perdere il passo della Juventus, ...

Frosinone-Empoli Pari spettacolo : In una gara valida per la nona giornata di andata di Serie A, Frosinone e Empoli pareggiano 3-3 allo 'Stirpe' . Ciociari in vantaggio all'8' con un'autogol di Silvestre e raggiunti sull'1-1 da Zajc al ...

Il Teatro del Torrino apre il siPario della nuova stagione con un'imperdibile spettacolo "God save t : Nato da un laboratorio estivo, che si tiene tutti gli anni al Teatro del Torrino, e da cui sono nati spettacoli come 'Je m'en fous', 'Charlie Chaplin' ricevendo importanti riconoscimenti come il ...