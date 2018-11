Paranoid è il nuovo inquietante survival horror dei creatori di Agony

eurogamer

: Dall'inferno a un inferno personale e psicologico. #Paranoid è il nuovo progetto dei creatori di #Agony - Eurogamer_it : Dall'inferno a un inferno personale e psicologico. #Paranoid è il nuovo progetto dei creatori di #Agony - Everyeye : Paranoid: il nuovo horror degli autori di Agony si presenta in video - GianlucaOdinson : Paranoid: il nuovo horror degli autori di Agony si presenta in video -

(Di martedì 6 novembre 2018) Nonostante un comparto grafico e una ricercatezza artistica piuttosto interessante che si sono tradotti in un immaginario distorto e a conti fatti ispirato,non è si è di certo rivelato il gioco che molti speravano. Ilinfernale era pieno di difetti che hanno dato vita a un gioco mediocre se non addirittura pessimo.Madmind Studio sta però lavorando a unprogetto e anche in questo caso il primo contatto sembra piuttosto riuscito.è undalle atmosfere inquietanti che invece di trasportarci all'inferno ci mette di fronte alla storia di un uomo affetto da diversi problemi mentali.Patrick è un uomo di 31 anni che vive in completo isolamento dall'esterno da ormai diversi anni a causa di una tragedia famigliare che lo ha colpito duramente lasciandolo alle prese con la dipendenza e con i problemi mentali. Tutto cambia quando il protagonista ...