: #Paraguay, 14enne realizza il primo gol da professionista nel #Clasico: è record [VIDEO] - CalcioWeb : #Paraguay, 14enne realizza il primo gol da professionista nel #Clasico: è record [VIDEO] - infoitsport : Paraguay, il ‘Clasico’ entra nella storia: in gol un 14enne - Solotoro76 : RT @Eurosport_IT: 14 anni e 302 giorni ?? 2a gara da professionista ??? Gol vittoria nel Clasico del Paraguay ???? -

(Di martedì 6 novembre 2018) Il massimo campionato paraguaiano entra nella storia per unincredibile: Fernando Ovelar, calciatore del Cerro Porteno, è andato in gol a soli 14 anni. È il più giovane di sempre are un gol nella Division Profesional e tra l’altro ilè stato conquistato nel Supercontro l’Olimpia, valido peraltro per il titolo. Ovelar ha conquistati anche altri primati a livello nazionale: è il più giovane a giocare il derby con l’Olimpia ed è anche il più giovane marcatore del Super(quest’ultimo primato era detenuto dal più famoso Roque Santa Cruz, ex Borussia Dortmund e attualmente all’Olimpia). Hablando d #Clásicos q tal jugar como profesional uno a los 14 años…y hacer un golazo?Con ustedes #Ovelar felicitaciones pibe!De @CCP1912oficial #CerroPorteño (fue 2-2 vs @elClubOlimpia )y vos q hacías a los 14?Yo soñaba ...