Panchina d' oro lunedì a Coverciano

Clamoroso dalla Francia : il Milan vuole Wenger in Panchina : Il Milan di Gennaro Gattuso sta dimostrando di avere sette vite come i gatti. I rossoneri, infatti, dopo le due debacle contro l'Inter di Spalletti in campionato e contro gli spagnoli del Betis ...

Clamoroso Conte : il tecnico ha rescisso col Chelsea - pronto per una nuova Panchina! : Antonio Conte ha rescisso col Chelsea preparandosi dunque a vivere una nuova esperienza in panchina: tutti i dettagli Antonio Conte ha rescisso col Chelsea. Questa la notizia del giorno che potrebbe “interessare” diversi campionati. In primis la Premier League, con l’addio definitivo al Chelsea, anche se secondo Sportmediaset proseguirà la causa di lavoro al tribunale di Londra. Il futuro di Conte è però incerto, dato che ...

Real Madrid - in Spagna sicuri : clamoroso ritorno in Panchina : Il diretto interessato ieri ha smentito, assicurando di voler onorare fino all’ultimo il contratto col Manchester United e magari andare anche oltre, ma in Spagna continuano a vedere Josè Mourinho come il prossimo allenatore del Real Madrid. Secondo “Ok Diario”, Julen Lopetegui resterà sulla panchina dei blancos almeno fino al clasico ma di fatto il suo destino sarebbe ormai segnato: al Real aspettano solo che il tecnico ...

Roma - ultimatum di Pallotta a Di Francesco : l’allenatore giallorosso si gioca la Panchina in 4 gare : Furioso il presidente giallorosso dopo il ko interno con la Spal, Di Francesco ha quattro partite per salvare la panchina Una sconfitta pesantissima, che torna a far traballare la panchina di Eusebio Di Francesco. Il ko della Roma contro la Spal ha fatto infuriare il presidente Pallotta che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stufo di queste brutte figure che Dzeko e compagni continuano a raccogliere. Alfredo ...

Roma-Lazio 3-1 - ai giallorossi il derby della capitale : Di Francesco salva la Panchina : Contava più per la Roma. La chiave, il senso della partita è un po’ tutto qui: un derby della capitale è sempre un derby, non si può dire che la Lazio l’abbia sottovalutato. Ma i giallorossi avevano tanto da perdere, forse persino la panchina di Di Francesco, pericolosamente in bilico dopo i risultati deludenti d’inizio stagione, e magari proprio per questo l’hanno vinto. Atteggiamento giusto, lettura migliore del match, un pizzico di fortuna ...

Roma - l'ombra di Paulo Sousa sulla Panchina giallorossa (RUMORS) : 'Sono totalmente disgustato'. Davvero poco da aggiungere, quando un patron si esprime in questo modo sulla squadra a lui cara e James Pallotta non ha usato mezzi termini. La Roma è in crisi di gioco e di risultati, una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle prime cinque partite di campionato, l'ultima battuta d'arresto arrivata sul campo del Bologna [VIDEO] al termine di una prestazione sconcertante. Pallotta non ci sta, perché se è vero ...

La Roma merita fiducia - Di Francesco non è in discussione : le ultime sulla Panchina giallorossa : E’ andata in scena nella giornata di ieri la 5^ giornata del campionato di Serie A, interessanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo per le zone alte della classifica. Crisi in casa Roma, sconfitta nel match in trasferta contro il Bologna, un passo falso inaspettato considerando le differenze delle due rose dal punto di vista tecnico. Al momento sono solo 5 punti in classifica i punti per i giallorossi, una ...

Roma - è già partito il dopo Di Francesco : nomi eccellenti si contendono la Panchina giallorossa : La clamorosa sconfitta subita a Bologna ha colpito nell’orgoglio la dirigenza giallorossa, che potrebbe adesso decidere di cambiare la guida tecnica Un ko pesantissimo, un colpo durissimo da incassare soprattutto per la prestazione messa in mostra nell’arco dei novanta minuti. La Roma torna da Bologna con le ossa rotte, palesando ampie lacune al cospetto di una formazione non eccelsa dal punto di vista tecnico. LaPresse / AFP ...