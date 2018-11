Pallanuoto – Europe Cup | i convocati di Campagna per la sfida contro la Francia

sportfair

(Di martedì 6 novembre 2018) Iazzurri per laladiCup diSecondo impegno stagionale della nazionale diin Europa Cup. L’Italia affronterà domani, alla piscina Felice Cascione di Imperia, la, ore 20. Per l’occasione il ct Alessandroha convocato Marco Del Lungo e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Andrea Fondelli e Cristiano Mirarchi (Sport Management), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Francesco Massaro, Guillermo Molina Rios e Alessandro Velotto (Pro Recco), Francesco De Michelis e Matteo Spione (Roma Nuoto). Lo staff tecnico, oltre al cittì, sarà composto dagli assistenti tecnici Amedeo Pomilio e Goran Volarevic, dal team manager Alessandro Duspiva, dal preparatore atletico Alessandro Amato, dal fisioterapista Luca Mamprin, dal medico Vincenzo Ciaccio ...