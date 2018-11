Palestina | l’uomo della foto come il dipinto di Delacroix Ma stavolta l’arte distrae

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 novembre 2018) Laha fatto il giro del mondo (del web) e ha impressionato per l’evocazione del quadro di, “La libertà che guida il popolo”: Abu Amro, 20 anni, palestinese, in marcia nella Striscia di Gaza (proteste iniziate il 30 marzo, ogni venerdì, per chiedere il diritto di tornare sulla propria legittima terra, per chiedere il diritto ad esistere). L’immagine è tanto forte quanto potente l’eco nell’arte. L’associazione è tanto inutile quanto violenta la repressione dell’esercito israeliano nei confronti dei palestinesi.l’arte non esalta, ma, perché il fatto non è la somiglianza con il celebre, ma la ferocia con cui un popolo è oppresso. Si parla del, non si parla del massacro: “Nel 2020 Gaza sarà inabitabile” sentenzia l’Onu. I palestinesi già uccisi dai cecchini israeliani sono ...