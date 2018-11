Palestina | colpito e ferito il giovane con la bandiera diventato simbolo delle proteste

fanpage

(Di martedì 6 novembre 2018) Il 22enne palestinese Aed Abu Amro è statodai soldati israeliani lunedì mentre manifestava in sostegno alla Freedom Flotilla, la nave di attivisti che sfida il blocco marittimo di Gaza da parte di Israele. Sarebbe statoalle gambe durante gli scontri e portato in ospedale ma non è in pericolo di vita.