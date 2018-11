Pagare un euro per andare in bagno in stazione? Sono basito

"Ronaldinho ha solo 6 euro sul conto". La rivelazione del sito Uol Esporte : non riesce a Pagare alcune multe per abuso edilizio : Ronaldinho ha il conte in verde. È quanto sostiene il sito brasiliano "Uol Esporte", che parla dei guai finanziari dell'ex stella del Brasile.La giustizia brasiliana ha ritirato il passaporto a Ronaldinho e a suo fratello per non aver pagato un debito legato ad un abuso edilizio. Secondo il giornale, per incassare la multa la procura è stata costretta ad intervenire sui suoi conti nelle banche brasiliane. E la disastrosa situazione ...

Fedez e la Lamborghini da 200mila euro : per Pagare arriva la mamma Annamaria : Qualche giorno fa, tra la polemica per la festa al supermercato organizzato dalla moglie Chiara Ferragni e i suoi impegni come giudice di XFactor, come riportato da Leggo.it, Fedez ha pubblicato su...

L'Italia ha la terza elettricità più cara dell'Unione europea : sono nove milioni gli italiani che non ce la fanno a Pagare le bollette di ... : nove milioni di italiani al freddo per l'impossibilità di pagare le bollette di luce e gas. Oltre il 16% delle famiglie. Povertà energetica in aumento in Italia, che conta la terza elettricità più ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : se ne frega della multa per la manovra - pronto a non Pagare l'Europa : C'è una lacuna nei trattati europei - fa sapere Repubblica - che potrebbe trasformarsi in una bomba a orologeria, la cui miccia è in mano al governo italiano. E così Matteo Salvini sembra più ...

L’ambasciatrice russa di Samsung rischia di Pagare il suo iPhone oltre un milione di euro : Pensate che quasi 1.200 euro per un iPhone siano tanti? Beh lo sono, ma all'ambasciatrice russa di Samsung potrebbe costare di più, molto di più L'articolo L’ambasciatrice russa di Samsung rischia di pagare il suo iPhone oltre un milione di euro proviene da TuttoAndroid.

Travaglio condannato a Pagare 95mila euro a Tiziano Renzi per due commenti - assolto Peter Gomez per quattro articoli : Assoluzione per i quattro articoli di inchiesta, condanna per il titolo a uno di essi e per due commenti firmati dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio sul padre dell'ex premier Renzi, Tiziano. Il tribunale civile di Firenze, giudice Lucia Schiaretti, ha condannato il giornalista a pagare 95mila euro al padre dell'ex presidente del Consiglio, per due commenti e, in qualità di direttore, per il titolo di un articolo pubblicato ...

Barcellona - guai per Vidal : il cileno condannato a Pagare 800.000 euro per aver presto parte ad una rissa : Il giocatore del Barcellona dovrà pagare un’ingente somma di denaro per aver partecipato ad una rissa nel settembre del 2017 Arturo Vidal dovrà mettere mano al portafogli, sborsando la bellezza di 800 mila euro. E’ questa infatti la cifra che il cileno sarà costretto a pagare per aver preso parte ad una rissa lo scorso 17 settembre 2017, durante una serata trascorsa presso la discoteca Munich Crowns Club. Un giudice di Monaco ...

Audi ha accettato di Pagare in Germania 800 milioni di euro di multa per il “dieselgate” : L’azienda automobilistica Audi, controllata da Volkswagen, ha accettato di pagare 800 milioni di euro di multa in Germania per il cosiddetto “dieselgate”, lo scandalo che ha riguardato diversi produttori europei che avevano installato sulle loro automobili dispositivi per mascherare i The post Audi ha accettato di pagare in Germania 800 milioni di euro di multa per il “dieselgate” appeared first on Il Post.

Rai - l’ex dg Mauro Masi condannato dalla Cassazione a Pagare 100mila euro : “Incentivi” economici ingiustificati, pari a 680mila euro, per arrivare nel 2009 ad un accordo sulle dimissioni anticipate di Angela Buttiglione e Marcello Del Bosco in una Rai con i conti in rosso. L’ex direttore generale di Viale Mazzini Mauro Masi dovrà versare 100mila euro all’azienda del servizio pubblico per danno erariale. A deciderlo è stata la Cassazione, che con il verdetto 25937 depositato oggi ha così ...

Dieselgate - Audi condannata a Pagare una multa da 800 milioni di euro : La procura di Monaco ha comminato una multa da 800 milioni di euro ad Audi, per il contenzioso nato dopo lo scandalo del Dieselgate. In particolare, il procedimento dei magistrati bavaresi riguardava la non conformità dei motori diesel V6 e V8 che equipaggiavano alcuni modelli costruiti tra il 2014 e il 2018 della casa degli Anelli. La quale, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato di aver ammesso le proprie responsabilità e accettato di ...

"Meglio Pagare l'infrazione Ue che perdere 4 punti di Pil". Gli euroscettici leghisti Bagnai e Borghi confermano la manovra : Avanti così, quale che sia l'opposizione che porrà l'Europa. Alberto Bagnai e Claudio Borghi non ha dubbi. Il primo sottolinea che il deficit posto al 2,4% per il 2019 è "un atto di disobbedienza" rispetto a regole ottuse e non c'è alcuna ragione per cambiare la manovra. Se Bruxelles deciderà per la procedura di infrazione, si pagherà la sanzione, ma la direzione non cambierà. Il secondo avverte ...

La Cassazione conferma la sanzione a Borghi : dovrà Pagare 15.500 euro : La Cassazione ha confermato la sanzione di 15.500 euro inflitta nel 2014 a Claudio Borghi dalla Banca d'Italia . Il deputato leghista, attuale presidente della commissione Bilancio alla Camera e ...

È giusto Pagare 8 euro per l’acqua di Chiara Ferragni? : Chiara Ferragni è come Re Mida: tutto ciò che tocca diventa oro, acqua compresa. Da ieri, infatti, sono in vendita le bottiglie d’acqua nate dalla partnership tra la fashion blogger ed Evian: 8 euro per una bottiglietta d’acqua da 75 cl. Ma, se siete particolarmente assetati e alla ricerca dello sconto, potete risparmiare approfittando dell’offerta “formato famiglia”: un set da 12 bottiglie a soli 72,50 euro. Ovviamente il popolo del web ha ...

Mutu - ricorso respinto : dovrà Pagare 17 mln di euro al Chelsea per doping : Alza la bandiera bianca, Adrian Mutu . L'ex attaccante rumeno, giocatore di lungo corso in Italia, ha perso la causa contro il Tribunale arbitrale sportivo per una multa di 17 milioni di euro , 15,2 ...