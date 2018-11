Oumuamua è una vela solare extraterrestre?

Il mistero di Oumuamua - il primo asteroide interstellare noto che alcuni ipotizzano sia una sonda aliena : Si chiama 'Oumuamua, o 2017 U1 ed è il primo asteroide interstellare mai scoperto prima. Ora, è al centro di alcuni studi fatti dalla Harvard University e dal dipartimento di Fisica e Astronomia dell'università di Tel Aviv. Oumuamua non sarebbe una cometa, come inizialmente ipotizzato, e alcuni son convinti si tratti di una sonda aliena.Scoperto il 18 ottobre del 2017 e rinominato poi 'Oumuamua, che in lingua hawaiana ...