Orlandi | trovate altre ossa in Vaticano «Sono di una donna di 25-35 anni» Video

Caso Orlandi : nuova ispezione della polizia - trovate altre ossa in Nunziatura : nuova ispezione dei poliziotti e della Scientifica: trovati altri resti ossei che verranno confrontati con quelli rinvenuti nei giorni scorsi

Emanuela Orlandi - trovate altre ossa in Nunziatura : anche un cranio : Caso Orlandi, col passare dei giorni si susseguono i colpi di scena su questo 'cold case' italiano. Oggi, sono state trovate altre ossa nel corso di un nuovo sopralluogo della polizia alla Nunziatura apostolica di via Po a Roma. Sopralluogo deciso perché mancavano gli arti inferiori dello scheletro recuperato. Ma quello restituito oggi dallo scavo sono reperti ancora più significativi: si tratta di parte di un cranio e di mandibola.--Quanti ...

Caso Orlandi - trovate altre ossa in Nunziatura : potrebbero essere utili a identificare lo scheletro : Nuovo sopralluogo della Mobile e della Scientifica nell'edificio di proprietà del Vaticano. Dai resti trovati nei giorni scorsi già inviate in laboratorio le parti utili a estrarre il Dna: per la risposta ci vorrà almeno una settimana

Emanuela Orlandi - via agli esami sulle ossa trovate nella nunziatura : non sono troppo degradate : Per avere qualche certezza bisognerà aspettare ancora, forse anche meno di una settimana. Ma dai primi esami della Polizia Scientifica sui resti umani trovati in una depandance della...

Emanuela Orlandi - ossa ritrovate compatibili con un'adolescente. E spunta una pista alternativa : Mentre si attendono gli esami del Dna, c'è un'altra ipotesi al vaglio: i resti potrebbero appartenere al cadavere della moglie del custode scomparsa in circostanze finora mai chiarite negli anni Sessanta.Continua a leggere

Caso Orlandi - le ossa ritrovate a Roma appartengono a una donna : Sono ossa di una donna. E a rivelarlo sarebbe stato un primo esame sui resti ritrovati nella sede della Nunziatura apostolica di via Po, a Roma. L'evidenza sarebbe emersa dal test sul bacino, che mostrerebbe facilmente il sesso della persona. Quei frammenti, ritrovati nell'edificio del custode, adiacente alla struttura, insieme a un altro scheletro, forse potrebbero essere collegati al Caso di Emanuela Orlandi. Nelle prossime ore, saranno ...

Potrebbe essere finalmente a una svolta il caso di Emanula Orlandi . Anche se la cautela in questi casi è d'obbligo, dal momento che troppe volte, negli ultimi 35 anni, si è piombati in un vicolo ...