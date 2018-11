ora che i videogiochi si confrontino con genitori preoccupati come Calenda

Che tempo che fa - Maurizio Crozza sfotte Matteo Salvini su Elisa Isoardi : 'ora anche la tua ragazza...' : 'Ma cosa ha da sorridere tanto Matteo Salvini ?. A Che fuori tempo che fa , spinoff del lunedì che Che tempo che fa , Maurizio Crozza dedica parte della sua copertina satirica al dramma del maltempo ...

In casa Immobile è già Natale : i fan non scoraggiano lo spirito natalizio di Ciro e Jessica - la coppia replica alle critiche [FOTO E VIDEO] : Ciro Immobile e Jessica Melena addobbano la loro casa per Natale ad un mese e mezzo dalle festività, i fan li criticano e loro rispondono così… Albero di Natale, addobbi e trenino che porta i regali. A casa Immobile non manca proprio nulla di quello che si potrebbe desiderare per decorare la propria abitazione in occasione delle prossime festività natalizie. I coniugi napoletani non hanno resistito al richiamo del Natale e ad un mese ...

Juventus-Manchester United in tv - a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : Domani l’Allianz Stadium sarà teatro di una sfida suggestiva e fondamentale in chiave ottavi di finale di Champions League per la Juventus. I bianconeri infatti ospitano a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si è svolto una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica. I campioni d’Italia a Manchester hanno dato una lezione ai britannici. Nonostante il punteggio sia stato solo di ...

Maltempo : ancora senza esito ricerche medico scomparso nel corleonese : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - Terza notte di ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo). Ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbo

Batteria smartphone : i test dimostrano che la sua durata sta peggiorando : Con tutto il dispiegamento di nuovi iPhone al momento sul mercato, si inizia ora a testare quello che è considerato uno dei peggiori parametri degli smartphone di Apple. Di cosa stiamo parlando? In particolare, della leggi di più...

LIVE Inter-Barcellona - Champions League in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Martedì 6 novembre lo stadio San Siro sarà teatro della super sfida tra Inter e Barcellona, valida per il gruppo B della Champions League 2018-2019. Un match ricco di fascino che ha attirato tantissimo pubblico e le aspettative sono quelle di un incasso da record alla “Scala del calcio” per la gioia del botteghino. Dopo tre giornate i blaugrana son a punteggio pieno e sono reduci dal successo contro i nerazzurri al Camp Nou. Un 2-0 ...

LIVE Napoli-PSG - Champions League in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Il cammino del Napoli nella Champions League di calcio 2018-2019 prosegue questa sera con la sfida più delicata del girone: nella partita della quarta giornata, in programma alle ore 21.00, toccherà alla compagine partenopea, impegnata in casa contro i transalpini del Paris Saint Germain. LIVE Napoli-PSG, Champions League in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming La gara avrà inizio alle ore 21.00 e sarà visibile su Sky, ...

Calendario Champions League oggi (martedì 6 novembre) - gli orari delle partite e su che canale vederle in tv. Il programma e le dirette streaming : oggi martedì 6 novembre si giocano otto partite valide per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo in giro per mezza Europa, sono in programma alcuni big match di lusso che sicuramente richiameranno l’attenzione di tutti gli appassionati e soprattutto dei tifosi di due squadre italiane. Il Napoli ospiterà il PSG al San Paolo e andrà a caccia della vittoria sfumata solo ...

Grande Fratello Vip - Ottava Puntata : Rissa Sfiorata tra Maria Monsè e la Marchesa! : L’Ottava Puntata del Grande Fratello Vip è carica di confronti. Tra i protagonisti, tanta rabbia e nessuna intenzione di fare un passo indietro. I Vip si attaccano, ma ognuno di loro mantiene la propria posizione astiosa. Elia ha uno scontro verbale con Francesco Monte. Scontro al vetriolo tra Maria e la Marchesa. Grande Fratello Vip: duri confronti in studio tra La Marchesa Del Secco D’Aragona e Maria Monsè. Anche Alessandro Cecchi ...

Maria Monsé rivede la Marchesa d’Aragona : rissa sfiorata al Gf Vip : Marchesa D’Aragona show al Gf VIP: sfiorata la rissa durante l’incontro con Maria Monsé Daniela Del Secco, ovvero la Marchesa D’Aragona, ha decisamente dominato la scena durante la prima parte del Gf Vip stasera. Il suo incontro – scontro con Maria Monsé, la sua antagonista numero uno all’interno della Casa (ma anche fuori), ha letteralmente […] L'articolo Maria Monsé rivede la Marchesa d’Aragona: rissa ...

Inter-Barcellona - Valverde : 'Messi ancora in dubbio. Noi favoriti per vincere la Champions? Anche Juve e Inter lo sono' : Rispetto per l'avversario, ma Anche la voglia di ottenere una vittoria che per il Barcellona significherebbe qualificazione. Ernesto Valverde , allenatore dei blaugrana, ha parlato nella consueta ...

Copa Libertadores - che tensione per Boca-River : trasferte vietate ed orario modificato : Copa Libertadores, Boca-River sarà la finalissima 2018, un incontro molto delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico Copa Libertadores, la finale Boca-River è la gara dell’anno in Sud America. L’attesa sale in maniera spasmodica e le forze dell’ordine si stanno già organizzando per evitare scontri tra le tifoserie. Sarà un doppio confronto andata e ritorno, ed entrambe le trasferte verranno vietate agli ospiti, ...