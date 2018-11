OnePlus 6T disponibile all’acquisto con 20€ di sconto

Disponibile un porting stabile della Google Fotocamera 6.1 per OnePlus 6 : Uno sviluppatore ha creato un porting della Google Fotocamera 6.1, quella vista su Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, per OnePlus 6. L'articolo Disponibile un porting stabile della Google Fotocamera 6.1 per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T è disponibile al preordine su Amazon Italia a partire da 559 euro : Abbiamo visto OnePlus 6T solo ieri durante l’evento di presentazione ufficiale, anche se moltissime informazioni erano già disponibili da tempo grazie ai vari leak. Sappiamo anche che il nuovo device OnePlus arriverà in commercio in leggi di più...

OnePlus 6T è già disponibile in preordine su Amazon : OnePlus 6T è già arrivato su Amazon Italia in tutte e quattro le versioni annunciate ieri. D'ora in poi è possibile già effettuare il preordine direttamente sullo store digitale attendendo tuttavia la disponibilità effettiva, prevista per il prossimo 6 novembre fuorché per il modello più ricco, quello il Midnight Black da 8/256 GB in arrivo domenica 11 novembre. L'articolo OnePlus 6T è già disponibile in preordine su Amazon proviene da ...

OxygenOS 5.1.6 disponibile a breve su OnePlus 5 e 5T : Nonostante OnePlus sia alle prese con la presentazione del nuovo smartphone di punta, non sembra che l’azienda si sia dimenticata di aggiornare OxygenOS anche per i dispositivi già in commercio. Se non ci sono dubbi leggi di più...

OnePlus 6T - disponibile all’acquisto in anteprima a Milano il 31 ottobre : Mancano ormai pochissimi giorni al lancio dell’attesissimo OnePlus 6T e l’azienda cinese ha annunciato ufficialmente attraverso i suoi canali social che sarà presente nelle città di tutto il mondo con dei Pop-up store per consentire leggi di più...

Disponibile una mod per OnePlus 6 che aggiunge il meteo nella schermata di blocco e Ambient Display AOSP : Gli sviluppatori sono al lavoro su varie mod per la versione aggiornata di OxygenOS 9.0 basata su Android 9 Pie per OnePlus 6, come quella creata da un membro di XDA Senior che aggiunge il meteo alla schermata di blocco e un Ambient Display AOSP che elimina tutti i pulsanti di notifica e riduce la schermata di blocco. L'articolo Disponibile una mod per OnePlus 6 che aggiunge il meteo nella schermata di blocco e Ambient Display AOSP proviene da ...