Amazon 'divide' la sua seconda sede fra Long Island City, nel Queens a New York, e Crystal City in Virginia, nei pressi di Washington. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Amazon intende aprire due uffici identici a Long Island e Crystal City, ognuno con 25.000 dipendenti. Quando aveva annunciato la sua caccia a una seconda sede, Amazon aveva precisato che la 'prescelta' avrebbe ottenuto 5 miliardi di dollari di investimenti con la creazione di complessivi 50.000 posti di lavoro,ora 'divisi' in due.(Di martedì 6 novembre 2018)

