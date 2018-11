Nuoto | l’Italia verso i Mondiali 2018 in vasca corta Tra ritorni | conferme e giovani

PallaNuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : le avversarie dell’Italia nel Gruppo B. Superare Olanda ed Ungheria per il primato : Il Gruppo B dell’Europa Cup femminile di Pallanuoto comprende Italia, Olanda, Ungheria e Francia: per il Setterosa sarà importantissimo arrivare tra le prime tre classificate per accedere alla Final Six. Missione non impossibile, dato che almeno sulla carta la compagine transalpina è certamente inferiore alla Nazionale italiana. L’Olanda, che terrà a battesimo l’Italia domani, è campionessa d’Europa in carica, ma le ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la partita con la Francia. Campagna ne chiama 14 : Il CT della Nazionale maschile di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha diramato l’elenco dei 14 convocati per Italia-Francia, gara che si disputerà il 13 novembre alle ore 20.00 ad Imperia e sarà valida per la seconda giornata della fase preliminare dell’Europa Cup. Dopo la sconfitta ai rigori in Montenegro, gli azzurri affronteranno i transalpini con 12 soli uomini, non potendo sostituire Renzuto Iodice, espulso per brutalità e ...

Nuoto - primi fuochi d’artificio per l’Italia. Quadarella e Ceccon illuminano - buoni segnali verso i Mondiali : La Cina è più vicina anche se manca più di un mese al Mondiale in vasca corta di Hangzhou. Il primo fine settimana in chiave azzurra tra Bolzano e Roma ha messo in evidenza un poker di atleti, in attesa di vedere all’opera buona parte della Nazionale al Nico Sapio di Genova nel prossimo fine settimana. I fari erano puntati sul Meeting di Bolzano ma ci ha pensato una infinita Simona Quadarella a spostarli, anche se a fine week end, sulla ...

Nuoto : Santo Condorelli pronto a gareggiare per l’Italia. Possibile la sua partecipazione ai Mondiali in vasca corta 2018 : I piani della Nazionale italiana di Nuoto sono sempre molto ambiziosi e detto del ritorno nei 200 stile libero di Federica Pellegrini, quantomeno in manifestazioni nazionali (per ora), un altro asso potrebbe spuntare dal mazzo azzurro. Ci riferiamo all’italo-canadese Santo Condorelli. Il 23enne nordamericano, quarto alle Olimpiadi di Rio 2016 e con un personale da 47″88 nei 100 stile libero, potrebbe infatti essere il tassello ...

PallaNuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia. Il Setterosa affronta l’Olanda : Torna protagonista il Setterosa di Fabio Conti. La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, si appresta a scendere in acqua per la prima giornata dell’Europa Cup 2019 affrontando un’avversaria molto forte e blasonata come l’Olanda, campione continentale. Le Azzurre giocheranno il 6 novembre alle ore 20.00 e per l’occasione Conti ha diramato il seguente elenco di ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia. Esordio del Settebello in Montenegro : Finalmente torna a disputare una partita ufficiale il Settebello: dopo la partita di inizio stagione contro le All Stars alla presentazione del campionato di Serie A1 a Genova, è ormai tempo di Europa Cup per l’Italia. Il Girone C scatterà infatti martedì prossimo in Montenegro, a Podgorica per la precisione. Nella prima giornata riposerà la Francia, e la Nazionale, che ha battuto già il Montenegro sempre in Europa Cup lo scorso anno a ...

PallaNuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. C’è ancora Izabella Chiappini - occhio a Dafne Bettini : Sabato inizia il campionato di Serie A1, ma subito dopo la prima giornata ci sarà una sosta: la Pallanuoto femminile riparte dalla Nazionale. Il Setterosa si ritroverà domenica 14 ad Ostia per un collegiale che terminerà giovedì 18: sono diciannove le atlete convocate dal CT Fabio Conti: tre in più rispetto al primo ritrovo stagionale. C’è di nuovo l’oriunda Izabella Chiappini, attesa da una stagione di riscatto dopo i problemi della ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanli Buenos Aires 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Thomas Ceccon e Federico Burdisso possibili protagonisti : Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili che si terranno dal 10 al 16 ottobre a Buenos Aires (Argentina) e l’Italia del Nuoto, dopo i trionfi negli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), vorrà mettersi in evidenza anche in questa particolare competizione. I giovani nuotatori che prenderanno parte alla settimana di gare sudamericana saranno Federico Burdisso (Tiro a Volo), Johannes Calloni (AssoNuoto Caserta), ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Thomas Ceccon e Federico Burdisso gli osservati speciali : Non manca molto all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili che si terranno dal 10 al 16 ottobre a Buenos Aires (Argentina) e l’Italia del Nuoto, dopo la scorpacciata di medaglie e soddisfazioni negli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), vorrà mettersi in evidenza anche in questa particolare competizione. I giovani nuotatori che prenderanno parte alla settimana di gare sudamericana saranno Federico Burdisso (Tiro a Volo), ...

PallaNuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. C’è Izabella Chiappini : Anche se non è ancora ripartito il campionato di Serie A1, la Pallanuoto femminile riparte dalla nazionale: il Setterosa si ritroverà domenica ad Ostia per un collegiale che terminerà mercoledì 26. Sono sedici le atlete convocate dal CT Fabio Conti: c’è l’oriunda Izabella Chiappini, attesa da una stagione di riscatto dopo i problemi della scorsa annata. Di seguito l’elenco completo delle convocate: Elisa Queirolo, Sara Dario, ...

Nuoto di fondo - World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri e la nuova sfida - in gara a Chun’An. I convocati dell’Italia : Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in acqua ma questa volta non lo farà in vasca bensì in mare. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, dopo degli Europei non andati come ci si aspettava a causa di un problema fisico, ripartirà dalle World Series di Nuoto di fondo (la ex Coppa del Mondo). Il carpigiano si era già cimentato in acque libere nel massimo circuito ottenendo il quinto posto a Doha a inizio marzo ma non vanno dimenticati il ...

Nuoto - Mondiali juniores 2018 : l’Italia inizia col botto - Iris Menchini oro nella 5 km! : L’Italia inizia alla grande i Mondiali 2018 di Nuoto di fondo juniores che si sono aperti a Eliat (Israele). Ad aprire le danze la 5 km femminile in acque libere sul Mar Rosso e le azzurre si sono subito messe in luce: Iris Menchini è la nuova Campionessa del Mondo al termine di una gara dominata in lungo e in largo con tanto di arrivo in solitaria. La 15enne della RN Spezia allenata da Simone Menoni si è imposta con il tempo di 1h00:44.6 ...