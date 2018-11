Nuoto | Filippo Magnini attacca | “Sentenza ridicola e giustizia sportiva che non funziona

Nuoto - Filippo Magnini squalificato per quattro anni. Arriva la sentenza del Tribunale Antidoping : Filippo Magnini è stato squalificato per 4 anni. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso la propria sentenza, riconoscendo l’ex nuotatore colpevole di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (cioè uso o tentato uso di sostanza dopanti). Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero era stato indagato dalla procura Antidoping Nado Italia in base agli atti dell’inchiesta della Procura di Pesaro sul caso del ...

Nuoto - Filippo Magnini squalificato per 4 anni per doping : Il Tribunale nazionale antidoping si è espresso in merito a Filippo Magnini, 4 anni di squalifica per l’ex capitano della Nazionale azzurra di Nuoto La prima sezione del Tribunale nazionale antidoping ha squalificato per 4 anni Filippo Magnini. L’ex nuotatore azzurro è stato riconosciuto colpevole di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (uso o tentato uso di sostanze dopanti). (Aip/AdnKronos)L'articolo Nuoto, ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Federico Burdisso da podio nel Nuoto - Filippo Macchi ci prova nella scherma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

Nuoto - fissata l'udienza di Filippo Magnini : l'ex campione del mondo atteso davanti al TNA il 15 ottobre : La procura antidoping ha chiesto per l'ex campione del mondo dei 100 stile libero 8 anni di squalifica, in seguito ad una presunta doppia violazione del codice Wada: consumo o tentato consumo di ...

Nuoto - fissata l’udienza di Filippo Magnini : l’ex campione del mondo atteso davanti al TNA il 15 ottobre : L’ex nuotatore azzurro dovrà rispondere delle accuse di consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e di favoreggiamento Il prossimo 15 ottobre andrà in scena alle ore 14 l’udienza di Filippo Magnini, che si presenterà davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping come rivelato dalla Nado Italia in un comunicato. La procura antidoping ha chiesto per l’ex campione del mondo dei 100 stile libero 8 anni di ...