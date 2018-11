NHL in Finlandia | febbre da hockey!

sport.sky

: NHL Daily Recap – Winnipeg batte Florida in Finlandia, Habs e Preds vincono nei big match di giornata (risultati e… - IR_Lucivero : NHL Daily Recap – Winnipeg batte Florida in Finlandia, Habs e Preds vincono nei big match di giornata (risultati e… - paolobertolucci : RT @MassMarianella: Hockey al top! NHL teams in uno dei luoghi sacri di questo sport: la Finlandia! Hartwall Arena splendida, grande organi… - MassMarianella : Hockey al top! NHL teams in uno dei luoghi sacri di questo sport: la Finlandia! Hartwall Arena splendida, grande or… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Global Series Erroneamente potrebbero essere scambiate per la risposta della NHL alle partite NBA in giro per il mondo da qualche anno. Non è così perché se la prima squadra NBA a giocare oltre ...