New York | i venditori si accaniscono su Eli Lilly

Hilton Worldwide Holdings - crollano le quotazioni a New York : Retrocede molto Hilton Worldwide Holdings , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,02%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice ...

In evidenza Occidental Petroleum sul listino di New York : Effervescente Occidental Petroleum , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,88%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Occidental ...

New York : in rally Advanced Micro Devices : Brilla Advanced Micro Devices , che passa di mano con un aumento del 5,81%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

La borsa di New York attende esito elezioni midterm : Lieve aumento per la borsa di Wall Street nel giorno delle elezioni midterm . L'indice Dow Jones sale dello 0,56% a 25.603,12 punti ; sulla stessa linea, l' S&P-500 che procede a piccoli passi, ...

Ralph Lauren scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per la maison statunitense , che passa di mano in perdita del 5,56%. L'andamento di Ralph Lauren nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa ...

New York : scambi in forte rialzo per Northern Trust : Effervescente la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,03%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Northern ...

New York : scambi in forte rialzo per Apache : Brilla Apache , che passa di mano con un aumento del 4,81%. L'andamento di Apache nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

New York : Sotheby's in forte discesa : In forte ribasso la casa d'aste del Regno Unito , che mostra un disastroso -2,66%. La tendenza ad una settimana di Sotheby's è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento ...

New York : risultato positivo per Abercrombie & Fitch : Scambia in profit la società americana dell'abbigliamento giovanile , che lievita dell'1,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Abercrombie & Fitch evidenzia un andamento più ...

New York : Toll Brothers - quotazioni alle stelle : Brillante rialzo per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,17%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , ...

Wynn Resorts in caduta libera a New York : Affonda sul mercato la società che gestisce una importante catena di Casino , che soffre con un calo del 3,57%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...