Nell' ex fabbrica della penicillina | tra spaccio | degrado e criminalità

(Di martedì 6 novembre 2018) Una cittàa città. Un inferno di lamiere e cemento, amianto e rifiuti tossici, dove regnanoe prostituzione (guarda il video).Dentro l"exdi Roma vivono circa cinquecento persone. Contarli tutti, però, è impossibile. "Qualcuno arriva, qualcuno se ne va, magari in Germania", ci dice Kingsley, un ventiseienne nigeriano che si è accampato qui da qualche mese. Da quando è arrivato in Italia non è ancora riuscito a trovare un lavoro e a fargli da casa è l"angolo di un vecchio capannone abbandonato. Sistemati tra l"immondizia e i cumuli di calcinacci ci sono pochi indumenti, una pentola e qualche utensile per cucinare. È in un anfratto come questo che si era rifugiato anche Alinno Chima, uno degli stupratori di Desireé Mariottini, la sedicenne trovata morta due settimane fa a San Lorenzo, catturato proprio qui, nel ghetto di via Tiburtina.Se non ...