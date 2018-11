Negli aeroporti europei arriva la macchina della verità

agi

: «L'audizione di ieri, in seduta congiunta delle commissioni I e IV, in merito alla questione dell'Iva non versata d… - Barlettalife : «L'audizione di ieri, in seduta congiunta delle commissioni I e IV, in merito alla questione dell'Iva non versata d… - ilsecoloxix : Negli aeroporti arrivano le “guardie virtuali” per scoprire chi mente -

(Di martedì 6 novembre 2018) La sicurezza deglisi doterà presto ai check-in di una vera e propria "verità". Un'intelligenza artificiale interrogherà i viaggiatori, chiedendo loro di confermare nome, età e data di nascita e ponendo domande sulla ragione del viaggio e sulla provenienza dei fondi per effettuarlo. Un monitor scansionerà il loro volto per stabilire se stanno dicendo bugie o meno e, se riterrà di trovarsi di fronte a un mentitore, lo incalzerà assumendo un tonovoce "più scettico", ha spiegato alla Cnn Keeley CrockettMachester Metropolitan University, ateneo inglese coinvolto nel progetto. Dopodiché il software segnalerà il sospetto al personale umano. Come prevedibile, le associazioni per la tutelaprivacy non stanno facendo ...