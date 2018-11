NBA | gli Warriors ingranano le marce alte | 8ª vittoria consecutiva VIDEO

Risultati NBA – Murray e LaVine show nella notte : Danilo Gallinari da applausi - sorridono gli Warriors : Tutte le emozioni delle partite di NBA andate in scena nella notte italian: Gallinari da applausi, LaVine e Murray incontenibili Una intensa notte di sfide: la palla a spicchi americana ha regalato ancora una volta forti emozioni con partite all’ultimo canestro e match appassionanti. nella notte italiana tantissime le sfide che sono andate in scena: si parte da quella tra Detroit Pistons e Miami Heat, terminata all’overtime con ...

NBA – LeBron James non si nasconde : “complimenti a Toronto - sono i migliori ad Est. Noi dobbiamo migliorare” : I Raptors superano senza problemi i Lakers grazie ad un devastante primo quarto da 42 punti: LeBron James si complimenta con gli avversari e spiega in quali aspetti i giallo-viola devono migliorare I Los Angeles Lakers fanno fatica ad ingranare. Ieri notte contro i Toronto Raptors, privi di Kawhi Leonard, è arrivata la sesta sconfitta subita in 10 gare di regular season. I giallo-viola hanno pagato caro un inizio shock da 42 punti subiti ...

NBA - non bastano 15 punti di Belinelli agli Spurs : vince Orlando : TORINO - Sconfitta casalinga per San Antonio nella notte italiana della regular-season della Nba . Sul parquet dell'AT&T Center, gli Spurs si sono arresi ad Orlando Magic con il punteggio di 117-110 ...

NBA – Clamoroso dallo spogliatoio Cavs - i veterani tuonano : “Collin Sexton non sa giocare!” : Lo spogliatoio Cavs rischia di implodere! Circolati dei rumor shock: i veterani penserebbero che il rookie Collin Sexton non sappia giocare a basket La prima stagione dei Cleveland Cavaliers dopo l’addio di LeBron James rischia di essere quella dell’autodistruzione. La squadra ha iniziato con 1 vittoria e 8 sconfitte nelle prime 9 gare di regular season e a farne le spese è stato Tyronn Lue, esonerato senza remore dopo l’inizio shock da 0 ...

Mercato NBA - Korver-Sixers affare fattibile : i dettagli : Kyle Korver in rotta con i Cleveland Cavs dopo l’esonero di coach Lue, adesso il veterano sta sondando il Mercato alla ricerca di una trade NBA, Kyle Korver ha chiesto ai Cleveland Cavs di essere ceduto. Joe Vardon del “The Athletic”, ha rilanciato la notizia nella serata di ieri, parlando di una rottura totale tra le parti dopo le scelte della franchigia che stanno privilegiando i giovani tagliando fuori i veterani come ...

Risultati NBA : duro -30 per Minnesota - crollano Sixers e Lakers - risorgono invece gli Wizards : NBA, sconfitte cocenti per Sixers e Lakers, così come per Minnesota che ha preso un -30 durissimo da Portland NBA, sei le gare della notte americana, senza tener conto della vittoria dei Bucks sui Kings della serata di ieri. I Los Angeles Lakers non riescono proprio a prendere un ritmo decente, la squadra di LeBron e soci è caduta sul parquet di casa contro i Raptors dopo la vittoria con Portland, 107-121 il finale. 18 punti per James, ...

NBA – Bradley Beal predica calma : “non premeremo il bottone antipanico - mi rifiuto di far affondare gli Wizards” : Bradley Beal parla da leader e scuote i Wizards dopo un inizio di stagione regolare davvero complicato: la guardia di Washington non vuole sentir parlare di situazioni drastiche Gli Washington Wizards, durante la offeseaon, sembravano una delle squadre più interessanti della Eastern Conference. Eppure le prime partite di regular season hanno regalato una prospettiva ben diversa: 1 vittoria e 7 sconfitte, un bottino che sicuramente non si ...

NBA - obiettivo sugli Houston Rockets : scatti d'autore per Paul - Harden & Co. : L'obiettivo di Matteo Marchi questa volta mette a fuoco gli Houston Rockets di Chris Paul, James Harden e Carmelo Anthony. Uno sguardo originale, con scatti in bianco&nero, per una delle squadre più ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

NBA – LaVar Ball la tocca piano : “i Lakers sono da titolo - dipende dal coach! Posso allenarli io vogliono vincere” : LaVar Ball rifila una velenosa frecciatina a coach Walton: il padre di Lonzo, crede che questi Lakers siano da titolo, ma l’allenatore non faccia girare bene la squadra Tre vittorie e cinque sconfitte, un bottino troppo magro per i Los Angeles Lakers in questo inizio stagione. Soprattutto un ruolino di marcia ben lontano dalle previsioni della offseason, rese alquanto ottimistiche dall’arrivo di LeBron James, non proprio uno ...

NBA : settima meraviglia degli Warriors - i T'wolves cadono sotto i colpi di Durant&Curry : Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 116-99 Golden State ormai porta avanti, spesso in maniera inconsapevole, talmente tanti record, che anche vincendo di 17 punti in casa la settima gara in ...

Prince - Notorious B.I.G. - Rocky : tutti gli omaggi delle City Editions NBA : Le maglie alternative ispirate alla storia e all'identità cittadina di ogni franchigia NBA sono state introdotte già l'anno scorso, raccogliendo tantissimi consensi. Ecco tutte le novità per la ...

NBA - l'All-Star Game torna a Cleveland 25 anni dopo la parata dei 50 migliori di sempre : Tutto il mondo potrà vedere una Cleveland moderna, al passo coi tempi, rispettosa della diversità e sempre al passo con l'innovazione". Una cerimonia a cui ha partecipato anche il sorridente sindaco ...

Francesco Totti - la NBA gli rende omaggio. Treccani - neologismo "Tottilatria" : New York, 1 novembre 2018 - Il basket NBA ha reso omaggio a Francesco Totti . L'ex capitano della Roma, in vacanza relax con la famiglia a New York, in concomitanza con la festa di Halloween , si è ...